Recibe Guachochi a más de 1,300 participantes en el Tarahumara VIP

Con la participación de más de 1,300 personas procedentes de varios estados del país y Estados Unidos, concluyó en el Pueblo Mágico de Guachochi la ruta Tarahumara VIP, que recorrió los lugares más emblemáticos de la región.

El evento se desarrolló durante cuatro días y forma parte del calendario oficial del Festival Internacional de Turismo y Aventura (FITA) 2025, que impulsa el turismo deportivo, de aventura y de naturaleza, y fortalece la economía de las comunidades anfitrionas.

Acudieron participantes de todo Chihuahua, así como de estados como Jalisco, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Sonora, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Tabasco, Veracruz y Estado de México.

También se contó con la asistencia de personas originarias de Arizona, California, Colorado, Texas, Kansas y Nuevo México.

Para conocer más sobre los próximos eventos, se invita a seguir las redes sociales oficiales: @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.