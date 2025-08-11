Cazzu revela la ausencia de Nodal en la vida de Inti

fuente: excelsior

Este lunes, Cazzu arribó a la Ciudad de México y, en un breve encuentro con la prensa, compartió nuevos aspectos de su vida personal. Entre ellos, habló de los rumores sobre una posible nueva relación sentimental y ofreció declaraciones inéditas sobre su situación actual con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

La cantante reveló que, para ella, la manutención que Nodal aporta no cubre de manera justa las necesidades y cuidados de la niña pues los costos son elevados. También, confesó que el esposo de Ángela Aguilar no ha tenido contacto con su hija desde el pasado 27 de mayo, fecha en la que la argentina llegó de sorpresa a la CDMX.

Cazzu destapa la ausencia de Nodal en la vida de su hija Inti

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Cazzu fue cuestionada sobre cuántas veces Nodal ha visto a la pequeña Inti, ya que públicamente no se les ha visto juntos. Ante ello, la intérprete de Con Otra respondió que esa es una pregunta que él tendría que contestar, aunque dejó entrever que esa última fecha fue el único contacto reciente entre padre e hija.

“Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”

En la misma conversación, Cazzu fue cuestionada por la prensa sobre si en los últimos meses Christian Nodal había viajado a Argentina para pasar tiempo con su hija. La cantante optó por no dar una respuesta directa. Lo cierto es que, según los registros públicos, la última ocasión en la que se le vio compartiendo con la pequeña fue en septiembre de 2024, durante la celebración de su primer cumpleaños.

Cazzu presume el apoyo y la cercanía que mantiene con Cristy Nodal tras su separación

Durante su reciente visita a México, Cazzu habló sobre la estrecha relación que mantiene con Cristy Nodal, madre de Christian, y destacó la buena comunicación que conserva con su ex suegra.

La cantante recordó que en mayo, cuando viajó a la Ciudad de México para anunciar su gira de conciertos, también se reunió con Cristy y con Amely Nodal, hermana del intérprete de regional mexicano. Ambas viajaron a la capital para convivir con Inti, hija de Cazzu y Nodal.

Según lo que trascendió en medios y las publicaciones que compartió la familia del cantante, el encuentro tuvo lugar en un hotel de la CDMX, donde Inti jugó y pasó tiempo con su primo, hijo de Amely. Estos momentos fueron difundidos por la propia hermana del intérprete de Adiós Amor.

Ahora, con su regreso a México, Julieta —nombre real de Cazzu— aseguró que la familia de su expareja ha estado presente en su vida, brindándole apoyo durante su maternidad y después de su separación de Nodal.

“Su familia para mí la llevo en mi corazón, les guardo profundo respeto, los quiero muchísimo. Cruzamos mensajes, cruzamos fotitos y ya saben que yo soy para la construcción y esa es mi intención”, dijo.