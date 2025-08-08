HomeFarandulaPresenta Ichijuv el Festival Soy Joven 2025
Presenta Ichijuv el Festival Soy Joven 2025

El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), anunció el Festival Soy Joven 2025, una serie de eventos gratuitos y regionales que se realizarán en el marco del Mes de las Juventudes, con el objetivo de generar espacios de convivencia, expresión y participación.

La directora general del Ichijuv, Fernanda Martínez, destacó que este festival es una celebración del talento, la creatividad y la energía juvenil.

“Con el Festival Soy Joven 2025 queremos visibilizar, escuchar, acompañar y celebrar a las juventudes de Chihuahua. Este festival no solo busca entretener, sino también fortalecer la identidad, hacer comunidad y brindar espacios seguros para su expresión”, expresó la funcionaria.

El evento se llevará a cabo en tres regiones del estado, cada una con su propia temática, artistas invitados y actividades pensadas para públicos diversos:

● Ciudad Juárez – 30 de agosto
CHOU-KOEN: Festival Anime y Cultura Pop en el Parque Central. Contará con la participación especial de Mario Castañeda, voz de Gokú en Latinoamérica, zona gamer con torneos, concursos de cosplay, stands de productos geek y presentaciones artísticas locales. Entrada libre.

● Hidalgo del Parral – 4 de septiembre
Evento musical en el Pabellón Revolucionario con Lalo Armendáriz, Andrés Salcedo y el grupo La Atracción. Pulseras de acceso disponibles en Ichijuv sede Parral.

● Chihuahua capital – 12 de septiembre
Gran cierre en El Palomar con un espectáculo de música versátil y sets de DJ en vivo, a cargo de Ángel Galván y Marcos Villalobos. Pulseras disponibles en oficinas de Ichijuv y Casa Soy Joven Deportiva.

Cada sede contará con condiciones logísticas, operativas y de seguridad, para garantizar espacios
seguros, incluyentes y libres de violencia. Además, se priorizó la participación de talento joven local en cada ciudad.

“Este festival es de las juventudes y para las juventudes. Queremos que cada joven se sienta convocado y representado, que se apropie de estos espacios y los haga suyos. Nos vemos en el Festival Soy Joven 2025”, reiteró la titular de la dependencia.

