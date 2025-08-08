Concluye Municipio “Networking: Emprendiendo Juntas”

Con el objetivo de fortalecer los vínculos entre mujeres emprendedoras, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, llevó a cabo el evento “Networking: Emprendiendo Juntas – Valle Dorado”, que reunió a mujeres del sur de la ciudad en un espacio de conexión, colaboración y crecimiento colectivo.

La jornada tuvo lugar en las instalaciones del CEDEFAM Valle Dorado, donde las participantes compartieron experiencias, establecieron redes de apoyo y conocieron oportunidades para el impulso de sus proyectos personales y empresariales.

Mónica Meléndez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, destacó la relevancia de generar entornos donde las mujeres puedan encontrarse, compartir sus experiencias y fortalecerse mutuamente, tanto en lo personal como en lo profesional.

El evento fue posible gracias a la colaboración con “Somos A.C.” quienes reafirmaron su compromiso por seguir generando espacios que impulsen la autonomía económica de las mujeres chihuahuenses.

Para conocer más sobre próximos eventos y convocatorias, se invita a seguir las redes sociales oficiales del Instituto Municipal de las Mujeres https://www.facebook.com/imm.chih/ y de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad https://www.facebook.com/DDEC.CUU.