Negligencia del IMSS en Juárez terminan en una evacuación fatal: diputada

Luego del incendio registrado la noche del 6 de agosto en el Hospital General No. 6, la diputada Xóchitl Contreras acudió personalmente a las instalaciones siniestradas para constatar el abandono en el que se encuentra la infraestructura hospitalaria. Ahí, señaló con contundencia: esto no es politiquería, es la consecuencia del desinterés, negligencia y poco presupuesto del Gobierno Federal.

Comentó, que el fuego no lo encendió la oposición, lo encendió el olvido, la falta de mantenimiento, la corrupción disfrazada de austeridad. Lamenta que lo hayan pagado los pacientes: mujeres embarazadas, recién nacidos, personas con cáncer… todos evacuados de emergencia por un sistema que se cae a pedazos. El incendio obligó a evacuar a 259 personas, entre pacientes y personal médico.

La legisladora lamentó el fallecimiento de una paciente durante el traslado, un hecho que no puede ignorarse ni minimizarse. Asimismo, expresó todo su respaldo al personal médico, enfermeras y trabajadores del hospital que, con lo poco que tienen, hacen milagros todos los días para atender a los juarenses.

La diputada fue clara al denunciar que las condiciones deplorables de nuestros hospitales no es politiquería, es tener vergüenza, es tener dignidad, es defender a nuestra gente. Lo verdaderamente ruin sería quedarnos callados mientras la salud pública colapsa ante nuestros ojos.

Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró su compromiso con Ciudad Juárez: “Aquí voy a estar, señalando lo que está mal, exigiendo soluciones reales. A los juarenses no se les abandona. A los juarenses se les defiende.”