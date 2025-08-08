Alista PAN renovación de la dirigencia local en Juárez

La Presidenta Estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, acompañada por la diputada local Xóchitl Contreras y el presidente del PAN en Juárez, Gabriel García Cantú, anunció el próximo inicio del proceso de renovación de la dirigencia municipal de Acción Nacional en Ciudad Juárez.

Durante el encuentro con medios, Gabriel García Cantú informó que la convocatoria oficial se publicará el próximo 22 de agosto, dando así inicio formal al proceso.

Detalló que la asamblea municipal se llevará a cabo el 21 de septiembre, en un ejercicio abierto a toda la militancia panista de la ciudad. En esta jornada se elegirá a la próxima persona que presidirá el Comité Directivo Municipal, así como a:

12 Consejeros Estatales (6 mujeres y 6 hombres)

2 Consejeros Nacionales (1 mujer y 1 hombre)

“El compromiso de esta dirigencia ha sido que la renovación de los Comités Directivos Municipales se dé de manera democrática; es decir, que las y los panistas en cada municipio decidan a quiénes quieren al frente”, expresó Daniela Álvarez.

La Presidenta Estatal también informó que en 24 municipios del estado ya se han publicado convocatorias, como parte del calendario estatal de renovación. Entre ellos se encuentran Parral, Delicias y Cuauhtémoc.

, con la disposición y el tiempo necesarios para asumir la importante responsabilidad de liderar el comité local.

Finalmente, Daniela Álvarez reafirmó el compromiso del PAN con la democracia interna y la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes, y expresó su confianza en que, tras este proceso de renovación, el panismo en el estado saldrá más fuerte y más unido, listo para cumplir los objetivos trazados rumbo al 2027