Avanza 80% construcción del Centro de Convenciones en Cuauhtémoc

La gobernadora María Eugenia Campos Galván y el alcalde Humberto “Beto” Pérez supervisaron este jueves los trabajos del Centro de Convenciones de Cuauhtémoc, proyecto que registra un avance del 80% y cuya conclusión está prevista para noviembre de este año.

Durante el recorrido, autoridades estatales y municipales resaltaron que este espacio servirá para albergar congresos, exposiciones y eventos que fomenten el desarrollo económico y turístico de la región.

Posteriormente, la mandataria estatal encabezará la inauguración del ramal de gas natural que enlaza desde la carretera Álvaro Obregón hasta Bachíniva. El acto se llevará a cabo a las 14:30 horas en el kilómetro cinco, a la altura del Campo 102, con la presencia del alcalde cuauhtemense.

Ambos proyectos forman parte de una estrategia conjunta para fortalecer la infraestructura y la competitividad de la zona noroeste del estado, destacaron las autoridades.