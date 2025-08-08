Llaman a paralizar Francia por retiro de 2 días feriados

fuente: elfinanciero

La protesta, convocada por grupos anónimos a través de TikTok, Telegram y Facebook, propone paralizar el país con bloqueos, boicots y desobediencia civil.¿El motivo? El gobierno quiere quitar dos días festivos. Y en Francia eso es motivo suficiente para iniciar una insurrección.Los días en disputa son el 8 de mayo, que conmemora la victoria aliada sobre el nazismo, y el lunes de Pentecostés. La idea es eliminarlos para ahorrar tiempo laboral, en un paquete para recortar 43 mil 800 millones de euros del gasto público.

Para muchos ciudadanos, la propuesta es un insulto. “Nos quitan la memoria y el descanso, como si fuéramos piezas de una máquina”, dice Clara, enfermera y miembro del colectivo Les Essentiels, que impulsa la protesta desde mediados de julio.

El mensaje se ha viralizado. Los organizadores llaman a bloquear puertos, gasolineras, supermercados, y dejar de pagar impuestos. Todo, sin líderes ni sindicatos.Asegura el movimiento que no tiene filiación política, pero es alimentado con entusiasmo por los extremos. La izquierda radical y la derecha nacionalista coinciden: no se toca el calendario. “Vamos a dejar de producir, dejar de consumir y dejar de obedecer”, advierte uno de los videos más compartidos.