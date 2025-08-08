Descubren nueva especie de mantarraya

fuente: unotv

Se trata de la ahora conocida como Mobula yarae, la tercera especie de mantarraya reconocida a nivel mundial.

El descubrimiento, resultado de más de una década de trabajo liderado por la bióloga de conservación Andrea Marshall, cofundadora de la Marine Megafauna Foundation, ha sido publicado en la revista científica Environmental Biology of Fishes y reportado por la Smithsonian Magazine.

¿Cuáles son las características de la nueva especie de mantarraya descubierta?

Esta especie, que habita aguas tropicales y subtropicales desde el este de Estados Unidos hasta Brasil, incluyendo el Golfo de México y el mar Caribe, representa un avance significativo en la comprensión de la biodiversidad marina.

Marshall observó por primera vez una mantarraya inusual cerca de la costa oriental de México hace unos quince años, lo que la llevó a sospechar que estaba ante una especie aún no descrita.

Con el tiempo, gracias a estudios morfológicos, observación directa y pruebas genéticas, el equipo logró confirmar que se trataba de una especie distinta, y de esta forma, Mobula yarae se suma a las ya conocidas Mobula birostris (mantarraya gigante oceánica) y Mobula alfredi (mantarraya de arrecife).

El nombre de esta nueva especie rinde homenaje a Yara, espíritu de las aguas en la mitología brasileña.

Su morfología distintiva incluye manchas blancas en forma de “V” sobre los hombros, una coloración más clara en el rostro y puntos oscuros en el abdomen.

Aunque puede alcanzar dimensiones similares a la mantarraya gigante (entre 4.9 y 6.1 metros de ancho), la mayoría de los ejemplares observados hasta ahora son juveniles.

La investigación sobre Mobula yarae también ha contribuido al estudio evolutivo de las mantarrayas.

Y es que en 2017, una mantarraya juvenil apareció muerta en la costa de Florida, hecho inusual debido a la estructura cartilaginosa de estos animales; este hallazgo permitió un análisis genético detallado, confirmando su diferenciación reciente de M. birostris.

Según los investigadores, este proceso evolutivo reciente ofrece una oportunidad única para estudiar la especiación en tiempo real.

La identificación oficial de esta especie tiene un impacto directo en su conservación, pues al habitar principalmente zonas costeras, M. yarae está expuesta a amenazas como la pesca incidental, el tráfico marítimo y la contaminación.

Jessica Pate, del Florida Manta Project, enfatizó que “no se puede proteger lo que no se ha identificado formalmente”, destacando la importancia de este hallazgo para diseñar estrategias de conservación específicas.

Actualmente, aunque la Dra. Marshall está en licencia médica tras sufrir un aneurisma cerebral en 2024, su equipo continúa con estudios de marcaje satelital y monitoreo en Florida y México para comprender mejor el comportamiento y las rutas migratorias de M. yarae.