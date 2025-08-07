fuente: excelsior

Wendy Guevara decidió hablar públicamente sobre el momento de violencia que sufrió junto a sus amigas Paola Suárez y Vanessa Labios 4K. Aunque al principio optaron por no contar todos los detalles, recientemente la influencer confirmó que sí fueron víctimas de un asalto violento en carretera, donde además de ser robadas, también fueron golpeadas.

Durante una entrevista, la ganadora de La Casa de los Famosos compartió que los hechos ocurrieron cuando se trasladaban rumbo a León, Guanajuato. En un inicio dijeron que solo les habían quitado los teléfonos celulares, pero la presión mediática y los rumores en redes las llevaron a aclarar la situación.

Wendy Guevara confirma que la golpearon en asalto

Al narrar lo ocurrido, Wendy Guevara explicó que tanto ella como sus amigas vivieron un momento de mucho miedo y angustia.

“Nosotras no quisimos decir nada. Dijimos que solo nos quitaron los celulares, pero sí nos quitaron dinero y nos golpearon en la cara”, confesó.

El silencio que guardaron por varios días fue parte del impacto que sufrieron. Según su testimonio, al llegar con sus padres, buscaron refugio para poder tranquilizarse después del asalto.

“Llorábamos las tres, calladas. Yo escuchaba cómo le pegaban a Vanessa… nunca había vivido algo así”, dijo.

Wendy Guevara también compartió cómo los asaltantes las amenazaron con armas y las obligaron a entregar sus claves de sus celulares.

“Ellos vieron en ese momento y en el asalto nos dicen: ‘Desbloquea tu celular, métete tu nip, cab…’, y apuntando ellos todo, apuntan todo y me vieron la cantidad que yo tenía. Fue la cantidad que les di”, explicó.

Además del dinero que llevaban consigo, los ladrones también revisaron sus conversaciones privadas. Wendy aseguró que incluso leyeron sus chats y vieron cuánto dinero estaba por recibir por sus trabajos más recientes.

“No, fue horrible para mí. Yo dije: ‘me vale, me quedo sin dinero, me quedo sin lana. O sea, me vale, no me importa porque voy a tener trabajo’ y todo, vieron en mis chats cuándo me van a depositar mi primer pago por el trabajo que estoy haciendo, cuando me vieron el otro y así y empezaron a decirme un buen de cosas, insultarme y usan la psicología de gritarte y de amenazarte tan feo que te sientes acorralada. Te sientes acorralada en un rincón y no sabes los días que he vivido”.

Aunque muchas personas creen que la influencer vive rodeada de lujos, ella misma aclaró que no es así. En la entrevista explicó que el dinero que ha ganado lo ha invertido en cosas necesarias para su familia.

“La gente piensa que soy millonaria, pero no. Si lo fuera, no estaría trabajando”.

También dijo que no solo a ella le robaron dinero, sino que sus amigas también fueron afectadas económicamente durante el asalto.

“No solo nos quitaron los celulares y todo. No, me quitaron dinero. A mis amigas les quitaron dinero. Nos golpearon en la cara y nos quitan el celular y todo. Y yo dije: ‘sí, no importa, que se lleven todo, no pasa nada. Sé trabajar, sé trabajar’”, agregó Wendy.

Wendy Guevara es extorsionada tras asalto

Un mes después del asalto, Wendy Guevara denunció en la entrevista que sigue siendo víctima de extorsión.

Según contó, personas desconocidas continúan contactándola para exigirle más dinero, bajo amenazas relacionadas con los videos íntimos que obtuvieron de su teléfono.

“Me están pidiendo dinero, sobornándome para que les dé dinero a unas personas después de que me asaltaron a mí y a mis amigas, a ellas no las molestan y a la que me molestan es a mí porque vieron que soy la que traía mejor bolso, que era la que tenía un poquito más de lana en mi cuenta, pero me lo he ganado trabajando. Son días de desvelada, de llegar tarde para que llegue alguien y te diga: ‘te voy a multar por esto y por esto’ (…), me han amenazado con otros (videos íntimos)”.