Conoce las fechas y horarios durante agosto de los grupos terapéuticos del Municipio

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa los horarios y lugares de los grupos terapéuticos que se realizarán durante agosto.

Estos espacios están diseñados para brindar atención emocional, fomentar vínculos saludables, mejorar habilidades de crianza y ofrecer un entorno seguro para compartir experiencias.

Los encuentros se realizarán de forma semanal en las instalaciones del IMPAS, entre las calles Sexta y Mina colonia Centro, y serán impartidos por personal profesional en salud mental en un ambiente de respeto, confianza y confidencialidad.

Grupo de manejo de burnout: se realizará los martes de 9:00 a 10:00 am. Se ofrecen herramientas prácticas para el manejo del agotamiento laboral a través de técnicas como la narrativa terapéutica y la hipnosis clínica. Durante las sesiones, se guía a las y los participantes a adoptar una postura cómoda que facilite el trance y la conexión interior, permitiendo reducir el estrés acumulado.

Grupo de Hombres: Se realizará el jueves de 6:00 a 8:00 pm y es el único que tiene un costo, que es de 70 pesos. Un espacio para trabajar el manejo de emociones, la construcción de nuevas formas de masculinidad, habilidades de comunicación asertiva y resolución de conflictos. También se abordan temas como la salud emocional, el autocuidado y el fortalecimiento del rol como hombre en diferentes áreas de la vida.

Grupo Compartiendo Experiencias: Serán los lunes de 9:00 a 10:00 am. A través de sesiones virtuales, este grupo abierto busca conectar a personas adultas que deseen compartir vivencias, desahogarse, y reflexionar sobre temas cotidianos desde un enfoque emocional. Es ideal para quienes no pueden asistir de manera presencial y buscan un acompañamiento desde casa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la salud mental de las y los chihuahuenses, ofreciendo espacios seguros y accesibles para mejorar la calidad de vida emocional de sus habitantes.