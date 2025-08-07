Presupuesto Participativo ha equipado al centro comunitario Cerro de la Cruz para entrenar boxeadores.

HomeDeportesPresupuesto Participativo ha equipado al centro comunitario Cerro de la Cruz para entrenar boxeadores.
H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 7 agosto de 2025.- El centro comunitario Cerro de la Cruz, se ha caracterizado por contar con un gimnasio de box que fue construido gracias al Presupuesto Participativo, mismo que ha apoyado a la formación de niñas, niños y adolescentes, en esta disciplina.

Cuenta con la infraestructura y equipamiento para recibir a decenas de usuarios, un sueño que empezó con solo nueve integrantes y ahora suma a 34 pugilistas, que han encontrado en este espacio la motivación y condiciones para entrenar, incluso 20 de ellos calificaron para competir en el “Box de Barrios”, lograron cuatro medallas entre ellas el oro y aún se preparan cuatro boxeadores más para su pelea final el 16 de agosto del 2025.

La convocatoria para participar en el Presupuesto Participativo 2026 sigue vigente hasta el 8 de agosto del 2025, aún queda un día para ingresar sus propuestas de mejora en su colonia o la capital.

Para más información puede comunicarse a través de la página de Facebook, Coordinación de Participación Ciudadana, vía WhatsApp al 614-461-94-08 o al acudir a las oficinas ubicadas entre la avenida Juárez y calle Segunda.

