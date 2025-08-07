Presupuesto Participativo ha equipado al centro comunitario Cerro de la Cruz para entrenar boxeadores.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 7 agosto de 2025.- El centro comunitario Cerro de la Cruz, se ha caracterizado por contar con un gimnasio de box que fue construido gracias al Presupuesto Participativo, mismo que ha apoyado a la formación de niñas, niños y adolescentes, en esta disciplina.

Cuenta con la infraestructura y equipamiento para recibir a decenas de usuarios, un sueño que empezó con solo nueve integrantes y ahora suma a 34 pugilistas, que han encontrado en este espacio la motivación y condiciones para entrenar, incluso 20 de ellos calificaron para competir en el “Box de Barrios”, lograron cuatro medallas entre ellas el oro y aún se preparan cuatro boxeadores más para su pelea final el 16 de agosto del 2025.

La convocatoria para participar en el Presupuesto Participativo 2026 sigue vigente hasta el 8 de agosto del 2025, aún queda un día para ingresar sus propuestas de mejora en su colonia o la capital.

Para más información puede comunicarse a través de la página de Facebook, Coordinación de Participación Ciudadana, vía WhatsApp al 614-461-94-08 o al acudir a las oficinas ubicadas entre la avenida Juárez y calle Segunda.