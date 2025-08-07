Advierte SSPE sobre riesgos de compartir fotos escolares de menores de edad en redes sociales.

Esta práctica es conocida como “sharenting” y puede comprometer la seguridad de las niñas, niños y adolescentes

Con motivo del inicio del ciclo escolar, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) alerta a madres, padres y cuidadores sobre los riesgos de publicar imágenes del regreso a clases de niñas, niños y adolescentes en redes sociales.

Esta práctica es conocida como “sharenting” y se refiere al acto de compartir contenido de menores de edad por parte de sus tutores, lo que expone sus datos personales y compromete su seguridad.

Aunque puede parecer inofensivo, construir una identidad digital sin consentimiento también vulnera el derecho a la privacidad, considera la SSPE.

De acuerdo con reportes de la Policía Cibernética, es común que padres de familia compartan fotografías de menores de edad frente a las escuelas, con uniformes, mochilas o identificadores visibles.

Para evitar riesgos, la SSPE recomienda:

Configurar la privacidad de las redes sociales

Evitar mostrar nombres, escuelas, horarios o ubicaciones

⁠No crear perfiles en línea para niñas y niños

Usar herramientas como desenfoques, filtros o stickers si se decide compartir las imágenes

Dialogar con los menores sobre el uso seguro de Internet

La dependencia exhorta también a no publicar información que pueda revelar rutinas familiares o puntos de tránsito escolar. Lo emotivo no siempre debe ser público: proteger su identidad también es parte de su educación.

Ante cualquier duda o sospecha de ciberacoso, páginas falsas o actividad inusual, comunicarse a la Unidad de Policía Cibernética al 614-429-3300 extensión 10955, número directo 614-429-7315, WhatsApp 656-280-9562 o al correo ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx.