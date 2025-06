Campeche: asedio a periodistas, crisis de contrapesos y un Poder Judicial local dócil.

Proceso

Por Claudia V. Arriaga Durán

Casos como el del medio Tribuna exponen la realidad de la prensa de Campeche en la gubernatura de Layda Sansores: detenciones, abusos de autoridad, estigmatización y persecución judicial para censurar a quienes cuestionan al poder en turno.

SAN FRANCISCO, Camp (Proceso).– Arrestos, abuso de autoridad, acoso judicial, ataques físicos y furtivos son algunas de las agresiones que periodistas en Campeche denuncian haber padecido desde el inicio de la administración de la gobernadora morenista Layda Sansores San Román.

Otro de los retos que enfrenta la prensa en el estado es el cierre de medios de comunicación luego de que la autoridad les niega asignaciones de publicidad oficial –que se paga con recursos públicos– por no ajustarse al discurso de gobierno.

El caso más reciente es el de Jorge Luis González Valdez, periodista de 72 años y exdirector del periódico Tribuna de Campeche, vinculado a proceso tras una acusación por calumnias y discurso de odio presuntamente cometidos contra la mandataria.

La jueza de control Guadalupe Martínez Taboada determinó como medidas cautelares que Jorge no podría ejercer el periodismo durante dos años y que el periódico Tribuna debería bajar su plataforma web.

Pero la persecución del Estado contra Jorge no es la única.

“En el gobierno de Layda Sansores es mucho más peligroso ejercer el periodismo en Campeche. Fui el primero en ser denunciado por violencia política de género. Tengo cinco demandas por parte del estado de Campeche, o sea, por la gobernadora, Layda Sansores, por Marcela Muñoz Martínez y del que era presidente del Congreso del Estado, Alejandro Gómez Casarín”, declaró en entrevista con Proceso el periodista Abraham Alberto Martínez Caamal.

Tanto la gobernadora como la titular de Seguridad Pública lo acusaron de los delitos de discurso de odio y violencia política de género.

Él actualmente está incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En abril de 2024 estaba manejando su auto en la Avenida Gobernadores de esta ciudad cuando agentes intentaron arrestarlo injustificadamente junto con su familia.

Además, para ese entonces, ya recibía amenazas de muerte que le llegaban mediante mensajes de texto y por parte de personas en la calle.

La gente de la policía, gente de Marcela Muñoz, me ha amenazado de muerte, responsabilizo a Layda Sansores y a ella si me pasa algo. Yo vivo ahora con miedo.

Desde el inicio de la administración de la gobernadora Layda Sansores, medios de comunicación como Novedades, Expreso, Crónica, El Sur y ahora la web de Tribuna se han visto obligados a desaparecer, este último por orden judicial.

Al igual que Jorge González, el periodista Abraham Martínez, quien dirige el medio el Reportero del Crimen, también fue nombrado en el programa “Martes del Jaguar”, que es la estrategia de comunicación de Layda Sansores, en la que tiene un segmento llamado “Ratinus” (emulando a Latinus), en el que descalifica el trabajo periodístico de los medios campechanos.

En el programa, la gobernadora se ha referido a algunos de estos periodistas y medios como el “cártel de los misóginos”.

El 7 de febrero de 2023 lanzaron una bomba molotov y aprendieron fuego al auto del periodista Luis Armando Mendoza Leciano, quien ejerce desde hace 46 años. Mendoza señala que ha manejado una línea crítica sobre el gobierno de Sansores.

Luis también está bajo la protección del Mecanismo. Tras la agresión –relacionada con su labor periodística– continúa con la misma línea que calificó como crítica, pero no descarta que pudiera ser denunciado, como le pasó a Jorge Luis González.

Uno no deja de preocuparse porque estamos viendo que este gobierno está decidido a llamar la crítica y ya vimos que es capaz de hacer uso del aparato judicial para su objetivo. Yo mantengo mi línea crítica, pero no descarto que también me puedan instaurar una demanda por incitación al odio.