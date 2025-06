Julián Gil revela que sufrió abuso por parte de mujeres.

Diario de México

By Gibran C.G.

Julián Gil se sorprendió recientemente al revelar que ha sido víctima de abuso sexual por parte de varias mujeres, una experiencia que, según confesó, le ha sido difícil compartir debido al entorno machista que predomina en la sociedad latina y más, mexicana.

Durante su participación en el reality Secretos de Pareja, el actor habló abiertamente por primera vez sobre estos episodios que ha vivido, mientras conversaba con Poncho de Nigris, Fernando Schoenwald y Bernardo Flores.

Gil explicó que ha sido acosado sexualmente por mujeres, pero que durante mucho tiempo prefirió callar por temor a ser juzgado, ya que no se sintió en un espacio donde pudiera expresarlo sin ser cuestionado.

En la conversación, Poncho de Nigris reaccionó con una frase que refleja los estereotipos existentes: “Pero ¿cómo te van a acosar, güey, si está buena y de todos modos te gusta?”.

A lo que Julián respondió: “Ahora que reflexiono, sobre todo, también pienso que fui violado”.

El actor, de origen argentino, señaló que la razón principal por la que nunca había hablado al respecto es porque en la cultura latinoamericana aún existe una fuerte resistencia para que los hombres reconozcan este tipo de experiencias.

“Los hombres latinos somos muy machistas para aceptar que fuimos abusados. Pero si tú dices que no, si estás ebrio, ya eso es una violación, no importa quién sea la otra persona”, expresó Gil.

Incluso recordó que en su momento llegó a justificarlo pensando que era placentero, pero con el tiempo entendió que igual era una agresión.

“En ese momento dije: ‘Sí, estuvo rico, cool, sabroso’, pero sí fui violado”, agregó.

Agregó que las experiencias no fueron aisladas, pero fueron en más de una ocasión dejándoles en claro que no quería tener relaciones, pero las mujeres involucradas no respetaron su decisión y recordaron que las agresiones sexuales que vivieron no fueron solo una vez y que cuando uno no quiere se debe de respetar la decisión y si no se respeta es abuso.

“En más de una ocasión he estado en situaciones en donde he dicho que no quería, ellas sabiendo que no quería y que terminé teniendo relaciones sin querer”.

