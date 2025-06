Garantiza Sheinbaum respeto a propiedad de viviendas.

Excélsior

Arturo Páramo |

En su regreso a la mañanera, la presidenta mencionó que su administración resguardará la propiedad de los beneficiarios del Infonavit.

El gobierno de México resguardará la propiedad de los beneficiarios del Infonavit, y solo en casos excepcionales se otorgará a invasores la posibilidad de obtener la vivienda a bajo costo, expuso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina dijo que su administración resguardará la propiedad de las viviendas, aunque insistió en que hay cerca de 800 mil viviendas que fueron otorgadas con créditos del Infonavit están abandonadas, o invadidas y no se reciben pagos por ellas.Play Video

El miércoles, el titular del Infonavit, Octavio Romero, dijo que en el caso de viviendas que han sido invadidas, en las que el propietario no sea localizado, podrían ser invadidas a bajo costo a quienes las ocuparon ilegalmente.

La propiedad privada está resguardada. Eso es por constitución y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro, y que no haya dudas”, expuso Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo federal explicó que durante décadas se construyeron viviendas que estaban en sitios alejados de centros de trabajo y educativos, y sin medios de transporte. Además, se otorgaron créditos que con el tiempo fueron impagables. Eso provocó el abandono de cerca de 800 mil viviendas.

Son cerca de 800 mil viviendas que están abandonadas o vandalizadas o han sido invadidas. Foto: Cuartoscuro

Se están viendo opciones, porque lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas, o en condición de irregularidad. Entonces, cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores, que no hubiera un fraude de por medio ni nada que tuviera que ver con una afectación a la propiedad privada, se están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono. O sencillamente cerrar los ojos y decir, ‘ah, pues están ocupadas ilegalmente’, y no hacemos nada”, reiteró la presidenta.