Trumpicón, tras trumpicón.

Con un saludo a m amigo Don Abraham Peters Buecket , hombre interesado en conocer el mundo y estar atento a su historia. Que hoy corre vertiginosa.

Tantas realidades, nos sacuden día a día. Saltamos de engaños de Ucrania para actuar contraviniendo todos los canones de la negociación bélica, atacando bombarderos nucleares estacionados en aeropuertos del interiror de Rusia, vemos a los lideres como Netanyahu, Trump o Macron mentir con una facilidad que pasma, lo cual no es raro, pero ya ha rebasado los limites de la ética misma y su actuar que dista de ser políticos se queda en lo medas nos obliga a ser muy categóricos señalando que han equivocado rumbo.

Mostrare aquí lo que sea posible de ese actuar infame y aun cruento, que vivimos lo mismo en Gaza que en Europa y ni que decir Estados Unidos y ahora entre irán e Israel en esta semana cierto que los hechos hacen difícil seleccionar cuales tratar abordare de menos 3 mismos que revelen el contrapunto de errores cometidos, que tienen como se va haciendo costumbre a Donald Trump como su eje de los errores, debemos llamarlos aquí trumpicones.

CARAMBOLA DE TRES BANDS

El primero se refiere al zafarrancho Trump/ Musk con rebote en la mención que este último hace, denunciando que Trump no hace publica la real lista de Jeffrey Edward Epstein quien fue un magnate financiero y delincuente sexual estadounidense, conocido por sus estrechos vínculos con figuras influyentes del mundo político y empresarial alos cuales servia como proxeneta de menores. Epstein comenzó su carrera financiera en el banco de inversiones su actuar le llevo a fallecer el 10 de agosto de 2019, en el Metropolitan Correctional Center, de Nueva York, Estados Unidos, como digo su muerte que algunos señalan de suicidio fue de manera mas que sospechosa lo que se llamaría un silenciamiento ya que mientras se argumenta suicdio todo indica fue un silenciamiento, todo quedaría entre los actores comprometidos pero al citar Musk a Trump como implicado me recordé y por eso digo que es la tercera banda, al mas puro estilo de “síganle la cola al perro”.

Aquí me refiero a la la película “Wag the Dog”, que en español se ha traducido como “La cortina de humo” en España, “Mentiras que matan” en Argentina, y “Escándalo en la Casa Blanca” en el resto de Hispanoamérica. La frase “siganle la cola al perro” es una referencia al título original en inglés, “Wag the Dog”, que se traduce literalmente como “la cola mueve al perro se dice así cuando un escandalo (la denuncia de Musk a Trump de estar implicado en el caso Epstein) se le pretende callar con otro (el asalto de la Migra ICE a una tienda en donde trabajadores manuales presuntamente e indocumentados fueron víctimas ostensibles de una redada a todas luces ilegal) el epicentro fue Los Angeles y eso levanta ala comunidad Latina y a quienes de con ella simpatizan por reconocer su valía en la SOCIEDAD NORTEMERICANA.

De ultima hora agreguemos que hoy que se lleva a cabo una manifstacion nacional contra la postura de rey por su tiranía de Donald Trump son acribillados en sus casas dos congresistas en Minnesota., compitiéndole de mucho la nota en Estados Unidos a lo que resulte de las marchas y ora vez se ve como se mueve la cola, ¿de quien seria la pregunta?.

Lo que derivara de esto esta aun por suceder junto con el desfile de lso 250 años dela creación del ejercito norteamericano y los 79 años de Trump me recuerda Don Porfirio y el cambio del inicio de la independencia de México al 16 de septiembre al 15 que rea su cumpleaños, se parecen.

Veremos que deriva de todo, pero estoy cierto que Trump esta viviendo la paradoja del cuento indio, egipcio y adaptado en el siglo XIX y popularizado por Hans Christian Andersen escritor y poeta danés que habla sobre el ropaje del emperador INEXISTENTE. Considérenlo ydiganme si Trump se asemeja al personaje.

EL REY FATUO

“Hace muchos años había un Emperador tan aficionado a los trajes nuevos, que gastaba

todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia.

No se interesaba por sus soldados ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el

campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada

hora del día, y de la misma manera que se dice de un rey: “Está en el Consejo”, de nuestro

hombre se decía: “El Emperador está en el vestuario”.

…una vez se presentaron dos truhanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadasposeían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida.

-¡Deben ser vestidos magníficos! -pensó el Emperador-. Si los tuviese, podría averiguar

qué funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre

los inteligentes y los tontos. Nada, que se pongan enseguida a tejer la tela-. Y mandó

abonar a los dos pícaros un buen adelanto en metálico, para que pusieran manos a la obra

cuanto antes.

Ua vez concluido el supuesto traje le preguntaron al mismo emperador.

”-¿Verdad que es admirable? -preguntaron los dos honrados dignatarios-. Fíjese Vuestra

Majestad en estos colores y estos dibujos -y señalaban el telar vacío, creyendo que los

demás veían la tela.

«¡Cómo! -pensó el Emperador-. ¡Yo no veo nada! ¡Esto es terrible! ¿Seré tan tonto?

¿Acaso no sirvo para emperador? Sería espantoso».

-¡Oh, sí, es muy bonita! -dijo-. Me gusta, la apruebo-. Y con un gesto de agrado miraba

el telar vacío; no quería confesar que no veía nada.

Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por

incapaz en su cargo o por estúpido. Ningún traje del Monarca había tenido tanto éxito

como aquél.

-¡Pero si no lleva nada! -exclamó de pronto un niño.

-¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia! -dijo su padre; y todo el mundo se fue

repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño.

-¡No lleva nada; es un chiquillo el que dice que no lleva nada!

-¡Pero si no lleva nada! -gritó, al fin, el pueblo entero.”

Eso es lo que ayer en la marcha ya comenzó a decir el pueblo norteamericano de Trump NO TRAE NADA

Aquello inquietó al Emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón; mas pensó:

«Hay que aguantar hasta el fin». Y siguió más altivo que antes; y los ayudas de cámara

continuaron sosteniendo la inexistente cola”

De Irán e Israel y su mendacidad sobre el tema hablaremos proximamente.