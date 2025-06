Presidente de la Corte electo por el pueblo

Por: Francisco Flores Legarda

Hugo Aguilar Ortiz

Los mexicanos hemos perdido nuestras garantías constitucionales. El golpe que los presidentes Lopez Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo y su bancada legislativa dieron el pasado 1 de junio el golpe mortal contra el poder judicial nos dejan indefensos. Ya no hay independencia entre los poderes. Incluso en un país con la tradición de injusticia y desigualdad como el nuestro, se trata de un retroceso de décadas. La ley ya los protege. Esto aunque la presidenta no lo quiere aceptar. En las sesiones del Poder Legislativo Morena de nuevo a la carga modificaran la Constitución de nuestro país. Este trazado no pretende tratar los engaños a que lo que hemos sido sometidos por los Reyes poderosos de México. No hay marcha atrás. Los dueños del pueblo bueno son de su propiedad.

El electo presidente de la Suprema Corte del Acordeon Hugo Aguilar Ortiz, quien se dice representar a los pueblos originarios de México, aplaudido con bombo y platillo por las huestes de Morena, además la presidenta no deja de señalar que es lo mejor que la a pasado a México. No se le puede comparar a Benito Juárez Garcia quien fuera presidente de la Corte con Hugo Aguilar, esto porque Juárez si fue un hombre de Estado, quien protegio la República haciendo cambios sustanciales en el funcionamiento jurídico y político de México. En este caso Hugo Aguilar quien tomara protesta en el encargo de presidente Ministro desalienta no solo al gremio de abogados, justiciables además existe procupación de los organismos internacionales. Juárez contruyo instituciones que hasta la fecha tienen plena vigencia. No veo el beneficio de la duda.

La presidenta en el ejercicio del poder absoluto que tiene, manifesto que los integrantes de la OEA quienes observadores del proceso electoral opinarón que la elección no era recomendable para su aplicación en Latinoamerica dada la complicación del proceso, ademas de que reformas a la Constitución no contaron con el respaldo de todos los estudiosos del derecho. Al pueblo bueno que se puede explicar, se les dio “acordeones para orientarlos por quien deben votar”. Esto funciono como toda orden de Estado, en los Estados de la Repúbica negociaron quien ocuparan los puestos de juzgadores, Morena se quedo con todos lo impartidores de justicia federales, Chihuahua no fue la excepción.

El nuevo Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, como se desprende de la Dirección General de Profesiones señala que licenciado en derecho con la cédula profesional numero 666032, de la pagina en donde aparecen no hay registro sobre sus actividades profesionales como abogado, solo los puestos menores que a ocupado en el poder ejecutivo, solo de “operador” de sus patrones.

No tiene carrera judicial, de una vista del curriculum este solo a ocupado puestos en donde no ha tenido un poder de mando sin decisiones importantes, solo acompañante en el gobierno de López Obrador con su venia y ejecutado por la presidenta. Sin olvidar la “consulta que realizo con los indigenas” para destrozar con el Tren Maya la selva un ecosistema de gran importancia, no solo para México también para Latinoamerica.

Lo señala de nuevo no tiene carrera judicial, como lo señale en su curricula no aparecen antecedentes de haber pisado un juzgado. Por demás es una situción grave para la impartición de justicia, que decir de los demás ministros. Increible que Rodrigo Guerrero “ministro chicharron”, ocupe un puesto de esta naturaleza.

Estoy plenamente convencido que el Juez Aníbal de Mar del programa de Radio de Tres Patines “de la Tremenda Corte”, haria un mejor trabajo que todos los ministros electos por tombola, acordones y la bendición de López Obrador y su ejecutora la presidenta.

Se ostenta que cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca”, lo cual es falso como se desprende del portal de la Dirección General de Profesiones. No dudo que en estos días le agreguen dos maestrias, doctorado, posgrados, maestro de la UNAM, supongo que en ciencias ocultas. No debe pasar inadvertido que el famoso Baston del Mando que les encanta a los encumbrados de Morena se los entreguen los indigenas, este acto simbolico afectara a nuestras instuciones, pero a ulizado para levantarlo: “Yo mando, tengo el poder y la legitimación”. Ese no es el sentido que los pueblos indigenas le dan. Simboliza la autoridad política y espiritual de quien lo ostenta, así como el compromiso con la comunidad y la justicia social. Este baston en su significado le queda grande a los políticos mexicanos. Además lo pueden comprar en tiendas de artesanias en los pueblos en donde los indigenas venden sus productos, siempre abandonados.

No puedo dejar de señalar que su primer acto ya electo como presidente de la Corte lo fue que “revisaria las normas que establecen el uso de la Toga y Birrete”. De inmediato los legisladores de Morena y sus amiguitos presentaron una iniciativa para que no la utilizen. Preocupado en una Toga, olvidando que lo que tiene que hacer este tener un acercamiento con la todavía Ministra Presidenta Norma Piña y demás ministros para ponerse al tanto de como funcionan los asuntos en la Corte. Bonita cosa su primer acto jurisccional como resolución quitar la toga, pues considera que los neoliberales, fifis, conservadores, empresarios, periodistas independientes, abogados, litigantes, clasistas del pasado etc…,hasta los mismos jueces, estaran sorprendidos de esta primera resolución del ministro presidente Hugo Aguilar Ortíz.

Un poco de historia: La toga como la conocemos hoy día viene de estas vestimentas académicas medievales, a través de las cuales se le da la distinción a un estudiante por su logro académico, la cual también fue ulizada en la época del Imperio Romano por los Senadores.

La Toga y el Birrete es una vestimenta es utilizada también por los estudiantes en sus graduaciones, cuando obtienen sus grado de licenciatura en este caso como licenciados en Derecho. Es un simbolo que representa que los iniciados estan obligados en seguir creciendo en conocimientos, es decir la Toga y el Birrete no son simbolos de autoritarismo, es una manera de expresar la continuidad del aprendizaje.

Como litigante de muchos años es necesario el estudio constante, una actualización de todas las normas de nuestro país, de los Organismos Internacionales de los cuales México es parte que por cierto sus resoluciones son vinculatorias es decir que el Estado Mexicano tienen la obligación de atenderlas, pero esto quedo en la nada la presidenta en sus discursos en contra de estas insituciones como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como lo señalo de facto el gobierno ya no reconoce ninguna resolución, opinión vinculante, es decir el gobierno ya no es parte de este Tribunal, no lo hacen oficial para que vean a los políticos de Morena como democratas.

No puedo pasar dejar desparcibido como van las cosas prohibiran usar el mazo el cual tiene un significado relevante, derivado de que el ministro presidente cuando le resulta necesaria lo utlizar para poner orden en las discusiones y dar por terminado una sesión entre otros simbolos. En todo el mundo se utiliza la Toga, Birrete y Mazo. Los simbolos son importantes, se encuentran en cualquier lugar del mundo religioso o ateo. Basta un ejemplo el saludo a la Bandera es un simbolo masónico. Ya les di ideas al rato van a cambiar el protocolo para honrar a la Bandera de nuestro País. Hay disculpen como decía Reyes Heroles; “La forma es fondo”.

Siguen los militantes de rango con la cacelación de visas. Ahora le toco a la Consejera por el Estado de Jalisco Mlissa Cornejo, que le cancelaran su vida (si la tenía), en donde directamente el subsecretario del Departamento de Estado de EU, ordeno su cancelación cancelo por un tuit que el diplomatico califico de “vulgar posteo”. Un pequeño tuit basto. No entenderan los del partido oficial que están frente a unos de los países podersos del mundo pero siguen con sus pendejadas. Por su parte Luis María Alcalde, dirigente nacional de Morena se deslindo de la misma. Es decir: “Ni la conocemos”. Haber quien sigue.

Algunos hijos del pasado enemigos de la legalidad y la justicia, regresan nuevamente palomeados en los acordeonos. Los genes se heredan. No esperemos mucho de los que ocuparan los puestos de jueces y magistrados. Llegan con la bendición del poder. En su momento actuaran con rencor y odio hererados de sus mentores.

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.