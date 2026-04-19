Se imponen a los Osos; Caudillos invictos en la LFA.

Vencieron 27-20 a Osos de Monterrey

En un encuentro intenso y de constantes cambios en el marcador, los Caudillos de Chihuahua derrotaron en un partido de alto nivel a los Osos de Monterrey, 27 puntos a 20 en la Semana 2 de la Liga de Fútbol Americano Profesional.

El partido arrancó con una defensiva sólida por parte de Caudillos, destacando la captura de mariscal de campo por parte de Máximo González en tercera oportunidad.

Sin embargo, los visitantes lograron abrir el marcador con un gol de campo de 28 yardas para el 0-3 inicial.

La respuesta de la ofensiva comandada por Jeremy Johnson no tardó en llegar, conectando un pase de anotación de 15 yardas con Naseim Brantley para darle la vuelta al marcador, aunque el punto extra no fue efectivo, dejando el parcial en 6-3 al término del primer cuarto.

Para el segundo periodo, Osos igualó el encuentro con un gol de campo de 45 yardas.

Caudillos reaccionó de inmediato con una jugada explosiva en equipos especiales, luego de un regreso de patada de 49 yardas por parte de Juwan Manigo, que encendió la ofensiva y culminó en cuarta oportunidad con un pase de touchdown de 30 yardas de Johnson hacia Keyon Lesane Sr., colocando el 13-6 tras el extra de Gabriel Amavizca.

Antes del descanso, Osos realizó una escapada de Axel Montini tras conexión con su mariscal Shelton Eppler, aunque fallaron el intento de punto extra, dejando el marcador 13-12 al medio tiempo.

En el arranque del tercer cuarto, el equipo visitante tomó la delantera con un pase de anotación de 7 yardas de Eppler con Luis Olvera, sumado a una conversión exitosa de dos puntos para colocar el 13-20.

La defensiva de Caudillos continuó generando jugadas clave, destacando el bloqueo de intento de gol de campo por parte de Cornelius Rishad, recuperando la posesión y manteniendo al equipo en la pelea.

A falta de cinco minutos para finalizar el partido, un acarreo de BJ Emmons hasta las diagonales y con el punto extra bueno, Caudillos empataría el marcador 20-20 en el electrónico.

Un cierre de duelo de defensivas, Osos intentaría un gol de campo con menos de dos minutos de juego, mismo que sería bloqueado por Caudillos, teniendo la posesión con minuto y medio por jugar.

La jugada que definió el partido, un espectacular pase de 39 yardas de Jeremy Johnson con Juwan “Sonic” Manigo, para dejar el marcador 27-20 y concretar la victoria de alarido para Chihuahua, permaneciendo la racha invicta de Caudillos en casa desde su llegada a la LFA.

Récord de 2-0 para Caudillos en el arranque en de la temporada, Osos se queda con marca de 1-1 tras dos semanas de actividad en la liga.