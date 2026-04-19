Refuerzan vigilancia nocturna con programa “Siempre Acompañadas” de la DSPM.

-Coordinación policial y tecnología fortalecen la seguridad de mujeres en rutas prioritarias.

Como parte de las acciones permanentes para reforzar la seguridad en horarios nocturnos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene activo el programa “Siempre Acompañadas”.

Este esquema se basa en la vigilancia estratégica de rutas de transporte ubicadas en zonas prioritarias, donde elementos de la Policía Municipal realizan recorridos preventivos durante la noche y madrugada, enfocados en proteger a mujeres trabajadoras y estudiantes.

El despliegue operativo se complementa con el monitoreo en tiempo real desde la Comandancia Norte, a través de las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua, lo que permite una reacción más oportuna ante cualquier situación de riesgo.

Actualmente, el programa cubre cinco rutas clave en distintos sectores de la ciudad, donde además de la presencia policial, se han desarrollado acciones preventivas como capacitaciones en materia de violencia y defensa personal dirigidas a la comunidad.

A tres años de su implementación, “Siempre Acompañadas” se mantiene como una estrategia integral que combina proximidad, vigilancia y tecnología para fortalecer la seguridad de las mujeres en el municipio.