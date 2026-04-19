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¿Conoces cómo se forman los nuevos policías municipales que patrullarán las calles de la Capital?.

La redaccióncapitalNUEVOS POLICIAS

La formación de las y los nuevos policías en la capital va más allá del entrenamiento físico y el uso de herramientas operativas, al integrar un modelo enfocado en la prevención del delito y la cercanía con la ciudadanía.

En el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), las y los cadetes reciben preparación desde temprana hora, combinando clases teóricas con prácticas en campo, que incluyen conducción de vehículos de emergencia, acondicionamiento físico y técnicas policiales.

Además, la capacitación incorpora perspectiva de género y actividades de proximidad social, con el objetivo de fortalecer la confianza entre la población y quienes próximamente estarán a cargo de velar por su seguridad.

Como parte de su formación, también participan en acciones comunitarias y programas que los acercan directamente a las colonias, promoviendo una visión más humana del servicio policial.

Actualmente, dos grupos de cadetes Chihuahua y Delicias se encuentran en preparación, próximos a integrarse a las filas de la corporación.

Este modelo busca consolidar una policía más preparada, cercana y enfocada en atender las necesidades actuales de la ciudadanía.

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