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¡Que no se te pase! Las entregas del PAAM del DIF Municipal están por iniciar.

La redaccióndestacadodif municipalpaam

-Conoce los horarios correspondientes del 20 al 24 de abril.

En atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) los horarios y puntos de entrega, correspondientes a la semana del 20 al 24 de abril, en los siguientes centros comunitarios:

20 de abril:

  • Riberas, 9:00 horas
  • El Porvenir, 10:00 horas
  • Sahuaros, 13:30 horas

21 de abril:

  • Chihuahua 2000, 9:00 horas

22 de abril:

  • Quintas Carolinas, 10:30 horas

23 de abril:

  • CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas
  • Villa Nueva, 12:00 horas

24 de abril:

  • Villa Vieja, 9:00 horas
  • La Villa, 10:45 horas
  • Industrial, 12:00 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, extensión 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en C. Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.

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