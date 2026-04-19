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Si te registraste en Mi Beca Chihuahua Competitividad de Municipio, ya puedes conocer los resultados.

La redaccióncompetitividaddestacadomi becaresultados

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, informa que ya se encuentran disponibles los resultados del programa Mi Beca Chihuahua Competitividad.

Como parte de su estrategia para mejorar la calidad de vida de las familias, dio a conocer la lista de personas beneficiarias del programa de becas, dirigido a estudiantes.

En esta edición, se benefició a un total de 175 estudiantes, con una inversión global de 1 millón 225 mil, con el objetivo de apoyar la economía de las familias chihuahuenses y contribuir a prevenir la deserción escolar.

Este apoyo está enfocado en estudiantes de Técnico Superior Universitario e Ingenierías, desde segundo hasta el último semestre, en áreas clave como sistemas, industrial, tecnologías de la información, química y mecatrónica, fortaleciendo así su formación profesional y competitividad.

Las y los estudiantes pueden consultar la lista completa de beneficiarios en el siguiente enlace:https://www.municipiochihuahua.gob.mx/ccs/convocatorias.

Asimismo, se invita a quienes no hayan resultado seleccionados a participar en futuras convocatorias, las cuales se abren de manera anual. Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la educación, generando oportunidades que impulsan el talento joven y brindando atención directa a la ciudadanía.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al Departamento de Fomento Educativo al teléfono 072, extensiones 6566, 6520, 6509, 6517 y 6582, o acudir a las oficinas ubicadas en calle Segunda número 4, esquina con avenida Juárez, colonia Centro, en un horario de lunes a jueves de 8:30 a 15:00 horas, y viernes de 8:30 a 14:00 horas.

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