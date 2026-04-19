Inicia Coesvi el Programa de Créditos de Mejoramiento 2026 en Camargo.

El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), puso en marcha el Programa de Créditos de Mejoramiento 2026, con el objetivo de impulsar mejores condiciones de vivienda para las familias de Camargo.

José Antonio Chávez Rodríguez, director general de la Coesvi, señaló que esta iniciativa ofrece opciones accesibles de financiamiento para que las personas puedan realizar mejoras en sus hogares, lo que contribuye a elevar su calidad de vida y fortalecer su patrimonio.

El esquema contempla apoyos destinados a la ampliación, rehabilitación y adecuación de viviendas, dirigidos a quienes buscan mejorar sus espacios habitacionales de manera digna y segura.

Con estas acciones, Coesvi refrenda su compromiso de trabajar en coordinación con los distintos niveles de Gobierno para fortalecer el acceso a un hogar digno en la entidad.

En el evento participaron Jorge Aldana, presidente municipal de Camargo; Humberto Silva, director de Desarrollo Humano; e Irina Osorio, directora del Colegio de Bachilleres de Chihuahua Plantel 15.