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Lanzan convocatoria para acceder a apoyo de azúcar para alimentación de abejas en Chihuahua.

La redacciónabejasazucarconvocatoriadestacado

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que ya se encuentra disponible la convocatoria para acceder al esquema de apoyo y/o subsidio de azúcar para alimentación de abejas.

Este beneficio forma parte del esquema de Apoyo para Insumos Pecuarios del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, que busca respaldar a las y los apicultores chihuahuenses, fortalecer la producción apícola y contribuir a su cuidado y mejora en la entidad.

El monto máximo será de hasta 16 kilogramos de azúcar por colmena, con un límite de 40 colmenas por persona productora, y un subsidio de hasta 200 pesos por cada una.

Las y los interesados deberán acudir a las ventanillas establecidas en las oficinas de la SDR, ubicadas en la avenida División del Norte No. 2504, colonia Altavista, en el Departamento de Ganadería; también en las presidencias municipales, donde es necesario solicitar hablar con el residente de la dependencia que opere en esa localidad.

Se invita a consultar la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural en: chihuahua.gob.mx/sdr, para conocer a detalle la convocatoria, requisitos y documentación solicitada.

Para mayor información, asesoría y aclaraciones, las personas solicitantes podrán apoyarse con el personal de los departamentos de Residentes y de Ganadería, o bien comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, en horario de oficina y días hábiles.

El periodo de recepción de solicitudes estará abierto a partir del día de publicación y hasta el 26 de junio de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

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