Fallece director de la AEI en aparatosa volcadura

La madrugada de este domingo se vistió de luto para las fuerzas de seguridad en la entidad.

Fuentes internas de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron el fallecimiento de Pedro Ramón Oseguera Cervantes, Director General de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), tras un trágico accidente automovilístico en la zona serrana.

​​El percance ocurrió en las cercanías del municipio de Guachochi. Según los primeros informes, la unidad en la que viajaba el jefe policial, junto con su equipo de seguridad, se salió del camino y cayó en un barranco de profundidad considerable.

​Aunque los cuerpos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar, se confirmó que el comandante Oseguera perdió la vida en el sitio. Por su parte, dos de sus escoltas resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladados bajo un fuerte operativo de seguridad para recibir atención médica; su estado se reporta como delicado.​

​La tragedia ocurre en el marco de operativos de alto impacto en la región; Apenas hace 48 horas, Oseguera Cervantes había encabezado, junto a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y elementos del Ejército Mexicano, el aseguramiento de varios predios utilizados como narcolaboratorios para la fabricación de metanfetaminas.​

Se presume que el convoy se encontraba en labores de seguimiento o retorno de dicha zona de conflicto cuando sobrevino el fatal accidente.

​Un despliegue masivo que incluye a: ​Policías Ministeriales​, Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE)​, Efectivos del Ejército Mexicano ​Se encuentran en la zona del siniestro para realizar los peritajes correspondientes, resguardar el área y facilitar las labores de rescate de la unidad.​

“Pedro Ramón Oseguera Cervantes se distinguía por su operatividad en campo, participando directamente en las zonas de mayor incidencia delictiva en el estado. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía emita un comunicado oficial y rinda honores al mando caído”