Resultados ya son un hecho, hay que exigirles cumplan con su trabajo: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado, fue cuestionado sobre los resultados de la elección al Poder Judicial, proceso que ha sido calificado por el Partido Acción Nacional (PAN) como una farsa. Ante esto, Mares Delgado señaló que es momento de aceptar el conteo final y, una vez que los seleccionados tomen protesta, será responsabilidad de todos vigilar que cumplan con la legalidad y sus funciones.

Al preguntarle sobre la postura del PAN Nacional, que considera impugnar los resultados e incluso busca la anulación del proceso, el líder empresarial respondió que esa es una decisión que deberán tomar los organismos nacionales y que desde el ámbito local, lo que corresponde es observar y exigir el buen desempeño de quienes resultaron electos.

“En lo local, como se dice, no hay problema. Lo que nos compete es vigilar que los seleccionados cumplan con su función. Consideramos que sí hay potencial, hay buenos perfiles, y esperamos que de verdad estén a la altura. No vemos necesario un nuevo conteo o la anulación de la elección. Sobre los candidatos nacionales, por ejemplo, aquí no tenemos el gusto de conocerlos, pero esa es una situación que los organismos federales deberán analizar en su momento”, expresó.

Mares Delgado adelantó que viajará a la Ciudad de México este jueves con la intención de dar un posicionamiento más formal el viernes. También señaló que este proceso representa solo una parte de un cambio más amplio: “Sentimos que este proceso es solo la mitad de una elección, que se complementará en 2027 con la designación de los otros poderes”, concluyó.