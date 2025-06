Exitosa presentación en la Muestra Municipal de Danza

El Instituto de Cultura del Municipio, celebró con éxito la Muestra Municipal de Danza, que tuvo lugar ayer 8 de junio en el Teatro de la Ciudad.

La muestra reunió a compañías, academias y agrupaciones independientes que ofrecieron un recorrido por distintos lenguajes dancísticos, desde el folclor hasta la danza contemporánea.

Fue una velada cargada de emoción, entrega escénica y diversidad, donde el talento local brilló con fuerza sobre el escenario. Entre las presentaciones que el público pudo disfrutar se encuentran:

La flor de cempasúchil – Ballet Clásico Mexicano

Suite de Vivaldi – Ballet Independiente de Chihuahua

When we were young – Dantzari Centro Cultural y Recreativo

Verano porteño – Rhapsody Academia de Arte

Fonia boreal – CEDART

Rojo azafrán – Dakia Le Fay Dance Company

Danzas de venado y pascola – Chanates Arte Escénico

Raíces del movimiento: Viaje afrocaribeño – Yambú Estudio

Algarabía norteña – Academia Cusárare

Lost in groove – Interbloom

La Muestra Municipal de Danza reafirma el compromiso del Instituto de Cultura del Municipio por visibilizar el trabajo escénico de la comunidad dancística en Chihuahua, y por crear espacios de encuentro y celebración en torno a las artes.

Para más información sobre futuras actividades culturales, se pueden consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y del Gobierno Municipal.