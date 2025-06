El diputado Arturo Zubia visita la colonia Miguel Ángel Niño y reafirma su compromiso con las familias trabajadoras.

Camargo, Chih.- En un esfuerzo por mantenerse cercano a la ciudadanía y atender de manera directa las necesidades de las comunidades más vulnerables, el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Zubía Fernández, visitó a las vecinas y vecinos de la colonia Miguel Ángel Niño, una comunidad fundada hace más de 10 años con el propósito de brindar a las familias trabajadoras del campo acceso a una vivienda digna y a un patrimonio familiar con costos accesibles.



Durante la visita, el diputado entregó apoyos alimenticios como muestra de solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan. “Este apoyo es también un recordatorio de que no están solos, de que cuentan con su diputado y con un equipo que trabaja todos los días para servirles con responsabilidad y cercanía”, expresó.



Además, atendiendo a una solicitud de la propia comunidad, el legislador se comprometió a llevar arbolitos para reforestar la colonia, una acción que contribuirá al mejoramiento ambiental y al bienestar colectivo.



Arturo Zubia reiteró que su labor como representante no se limita al Congreso, sino que implica recorrer cada rincón del distrito, escuchar de frente a la gente y trabajar con el corazón por el bienestar de todas las familias.



“Mi compromiso es seguir caminando junto a ustedes, atendiendo sus necesidades con hechos y no solo con palabras. Estoy a sus órdenes, siempre”, concluyó el diputado.

