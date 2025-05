Reducción de jornada laboral debe proteger a Mipymes: secretario

Diódoro José Siller Argüello, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fue cuetionado respecto a la reducción de la jornada laboral en México.

“En días pasados fue anunciado por el gobierno federal la reducción de dicha jornada que será paulatina lo cual es favorable, en segundo lugar se anunció que se hará un estudio para consultar a todos los sectores algo fundamental no solo sindicatos trabajadores sino empresarios derecho laboral lo que se busca es no afectar a la micro pequeña y mediana empresa mipymes, pues estas que tienen de cero a 10 trabajadores representan un 40 por ciento de generadores de empleos la mediana de 51 a 200 que tiene el 16% entonces serían las más afectada y por eso hay que tomarlas en cuenta para todo tipo de prestaciones porque es fundamental ver que podríamos perder empleos si no tienen cómo hacer frente a sus estándares de calidad”, dijo.

Por lo anterior, agregó que deben incluir en la reforma estímulos fiscales para los empleadores si se busca reducir la jornada.

” Estaremos atentos a estudios mesas de trabajo para poder participar y opinar en todos los sectores es fundamental ejercer su derecho para una reforma laboral consistente sin afectar los intereses de los micro y pequeños empresarios”, finalizó.