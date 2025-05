La Tarahumara el desafío de siempre.

G. Arturo Limón D.

EN MEMORIA DE PEPE MUJICA , UN HOMBRE AL QUE NO HAY QUE SOLO CITARLO, SINO IMITARLO G.A.L.D.

A la realidad de la Sierra Tarahumara, es en mi corta experiencia se le hace obligado; ENTENDERLA PARA ATENDERLA, recuerdo cuando vi la película Tarahumara en 1965 y desee venir a trabajar aquí, a este vastísimo estado el que llamaría años después el Estado Grande, por su extensa geografía de 248.087 superficie capaz de contener a 12 estados de la Republica, a la ciudad de México y todas las islas mexicanas y aun sobrándole a Chihuahua 5000 kilómetros cuadrados.

Aunado a su grandeza esta la complejidad de su realidad por la vasta geografía plagada desde siempre por el dolor y la injustica que acompaña a los llamados pueblos originarios sean estos los Odames llamados también Tepehuanos , Raramuris conocidos por la región como Tarahumaras, los Pimas y aun los Guarojios que habitan en conjunto en los 65000 kilómetros que del estado Grande abarca solo la Sierra Tarahumara para un comparativo baste señalar que en sus límites cabria 10.45 veces el actual territorio de Palestina con sus 6220 kilómetros cuadrados o el Estado de Israel el llamado estado Judío cabria 2.9 veces es decir casi 3 veces con sus 21937 Kms. cuadrados. Y aquí también hay una lucha permanente donde las bombas y misiles de singular destrucción que llevan el nombre de despojo, desplazamiento, injusticia, miseria y hambre, con ráfagas permanentes de codicia, avaricia y falta de oportunidades a las originales dueños de esas tierras.

Por ello el Estado Mexicano ha intentado desde los tiempos del General Lázaro Cárdenas del Rio ser garante de los derechos de estos pueblos, que a su manera expresan sus problemas recuerdo haber leído una anécdota de un raramuri que ante la pregunta del general de que Cual era el Problema pidió que se sentara y compartiera con él una y después se fue desplazando por ella para casi sacarlo de la misma si no es que echarlo de ella, a lo que el Lider Tarahumara le dijo de manera más que graficas; ESE ES LA PROBLEMA PRESIDENTE.

He visitado la sierra desde 1979 y me ha dolido la Tarahumara porque he visto pasar desde los aviones IMSS COPLAMAR DE JOSE LOPEZ PORTILLO abasteciendo a regiones con programas alimentarios y he visto a caciques y líderes de poca monta aspirantes a ser más, dejar solidificarse la harina de maíz esperando campañas para repartirlas con interés de por medio y he visto nacerse pilas de papas apiladas que brotaban de retoños renacidos de renuevos, mientras alguien las resguardaba para su pingüe interés, y he sufrido viendo y aun sintiendo el hambre entre ellos en los dos años que viví entre sus comunidades de Turuachi a Siquirichi, pasando por Guachochi, Tonachi, San Rafael, y otros lugares, en el bienio1979-1981, he sentido ese flagelo de la indignación que sienten lideres nobles que sé que los hay cuando quisieran saber más y poder hacer más, para transformar esta realidad, de mi parte solo he hecho mi tesis de maestría en psicología en la facultad de psicología de la UNAM en 1984 titulada; La formación y capacitación de promotores culturales bilingües, una alternativa para la educación indígena en la Sierra Tarahumara ya que desde antes de trabajar en la Universidad Pedagógica Nacional y casi creándose ella sabía que hay que EDUCAR PARA TRANSFORMAR , ESE ES REMEDIO PARA EL DESAFIO

Ya en 1993 y habiendo estudiado esta realidad a profundidad y sobre todo habiéndola vivido, decidí hacer ahí mismo mi tesis doctoral en Psicología Social, porque el campo abarcaba más que lo educativo, lo social es esencial vital para la comprensión del fenómeno humano el como ENTENDERLO Y ATENDERLO es la dualidad de comprensión para la resolución, el desafío de la Tarahumara, el título que a mi trabajo di fue;

Propuestas fundamentales para el arraigo de la etnia Raramuri que habita la Sierra Tarahumara : basadas en un modelo de sociodesarrollo / bajo la admirable asesoría de mi entrañable y admirado mentor el Dr. Eduardo Almeida Acosta.

Estos trabajos guardan para mí en el ámbito de mí ya larga carrera un cariño especial. Parte de él lo reflejo en que la Tarahumara fue mi escuela también un aula maravillosa donde el crisol de cultura, naturaleza y belleza que contratan con el despojo, la rapiña el desplazamiento forzado y tantas calamidades que padecen los pueblos originales desde la llegada delos europeos.

No hay aquí suficiente espacio para reseñar estas realidades, si es de interés de algún amable lector acuda e TESIUNAM y bajo mi nombre puede tener en extenso a texto completo mis 3 tesis(incluida la de licenciatura sobre educación sexual para niños de sexto grado de primaria editada en 1975, era igual de polémica que 50 años después jaja) que ahí se documentan para todo público porque el conocimiento es para eso para divulgarse, este es el ink.

https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/1UL7M97NRH95IPBKRQ52CHN1FEPCC17KNEVR5K7B4JRNTRCLAS-08353?func=full-set-set&set_number=117216&set_entry=000001&format=999

COROLARIO

Hay una grata coincidencia en el discurso de ayer de la Presidenta Claudia Sheinbaum quien ofrcio ofreció escuelas de enfermería en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

En el seccional de Baborigame, Municipio de Guadalupe y Calvo, la Mandataria encabezó el Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara y Firma de Decretos de Reconocimiento de Propiedad Comunal Tradicional, en el Centro Deportivo Juventud 2000.

En su discurso, Sheinbaum indicó que a veces pasa que no hay suficientes médicos y personal de enfermería “que quieran venir para acá” en la Sierra Tarahumara.

“Vamos poner en esta zona escuelas de enfermería, como parte de la educación media superior”, sugirió.

Reconoció que tomará su tiempo, quizá tres años, la formación de las personas que quieran esa profesión.

“Y se van a querer quedar aquí”, dijo al señalar que es parte del Plan de Justicia.”

Este esel punto ARRAIGAR A LA COMUNIDAD ESA ES OTRA DE LAS PROPEUSTAS QUE PARECEN EN LA TESIS DE COTORADO QUE PLANTEE HACE APENAS 30 AÑOS QUE EN EL TITULO INDICA LA TRIAC PARA EL VENEO DEL DESARRIGO Y ESTA ES Propuestas fundamentales para el arraigo de la etnia Raramuri que habita la Sierra Tarahumara : basadas en un modelo de Sociodesarrollo. DE ESTE ULTIMO HABRIA QUE VER EL LIBRO ¿HIJOS DEL MAIZ O DEL CORNFLAKES EDUTADO EN 1995 TAMBIEN EN SU PRIMERA EDiCION Y RECIEN EDITADO EN 2020 A SU 25 AÑOS PORQUE ESTILO, NIVEL Y CALIDAD DE VIDA, HACEN EL SOCIO DESARROLLO, Y AHÍ COMO DIJO CANTINFLAS ESTA EL DETALLE DEL ARRAIGO PRESIDENTA SHEINBAUM, NO SOLO PARA LOS PUEBLOS ORIGINALES SINO PARRA NOSOTROS LOS MESTIZOS ANTE EL INFLUJO DEL CAPITALISMO QUE TAN BIEN ENTENDIO Y COMBATIO EL IRREMPLAZABLE PEPÉ MUJICA

ResponderReenviarAñadir reacción