Israel tomará “control de todo el territorio” de Gaza.

El primer ministro de Israel dijo que su Ejército tomará el “control de todo el territorio” de la Franja de Gaza, y que su Gobierno permitirá la entrada de ayuda humanitaria “mínima” para poder continuar su ofensiva.

“Los combates son intensos, enormes, y estamos progresando. Tomaremos el control de todo el territorio” de la Franja de Gaza, declaró el jefe de Gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, en un video difundido en su cuenta de Telegram y compartido en redes sociales por la radio del Ejército. “No vamos a ceder. Pero para tener éxito, tenemos que actuar de forma que no nos detengan”, añadió.

El mandatario también aseguró que ha tomado la decisión de permitir una entrada “mínima” de ayuda a Gaza, por temor a que la hambruna en el enclave haga que los aliados de Israel retiren su apoyo militar y diplomático al país.

“No debemos dejar que la población caiga en la hambruna, ni por razones prácticas, ni por razones diplomáticas”, declaró en el video, tras anunciar la reanudación limitada de la ayuda humanitaria destinada al asediado y bombardeado enclave palestino.

Según Netanyahu, “los amigos” de Israel le han dicho que no podrán apoyar la continuación de la guerra si siguen dándose “imágenes de hambruna masiva”.

“Difícil” decisión de permitir una entrada mínima de suministros

“Nuestros mejores amigos del mundo, senadores que apoyan apasionadamente a Israel (…) me dicen esto: ‘Te estamos dando toda la ayuda necesaria para la victoria, armas, apoyo, protección en el Consejo de Seguridad. Pero hay una cosa que no podemos aguantar, no podemos aceptar imágenes de una hambruna, una hambruna masiva'”, explicó Netanyahu, aparentemente en referencia a EE. UU.

Por eso, el primer ministro dijo haber tomado la “difícil” decisión de permitir una entrada mínima de suministros hasta que el país pueda poner en marcha su plan de restringir la distribución de ayuda humanitaria a una serie de puntos en el sur del enclave asegurados por el Ejército.

“Tomará tiempo, vamos a establecer los primeros puntos en unos días y después añadiremos más”, dijo el mandatario sobre el plan, apoyado por Estados Unidos pero rechazado de plano por la ONU, hasta ahora la encargada de distribuir ayuda en Gaza.

Netanyahu dejó claro que esta decisión permitirá a Israel alcanzar la “victoria total” en Gaza y cumplir su objetivo principal: destruir completamente a Hamás, que gobierna el enclave y es considerada una organización terrorista por Israel, EE. UU. y la UE, entre otros países. “Tomará tiempo, pero acabaremos por cumplirlo”, aseguró.

La decisión de retomar la entrada de ayuda a Gaza, que lleva más de dos meses completamente bloqueada por Israel, fue anunciada anoche por Netanyahu después de que el Ejército israelí diera por iniciada la nueva fase de su ofensiva contra Gaza.