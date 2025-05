¿Sabes qué es el sexting? La Policía Cibernética te dice cómo prevenirlo

Al ser la seguridad uno de los ejes principales de la presente administración municipal, que encabeza el alcalde Marco Bonilla, a través de la Dirección de Seguridad Pública se busca prevenir que las personas se conviertan en blanco de delincuentes que pretenden cometer prácticas ilícitas como el sexting, una práctica que suele afectar principalmente a niñas, niños y adolescentes.

El sexting es la acción mediante la cual se comparten imágenes o textos con contenido sexual o erótico a través de dispositivos móviles en redes sociales o páginas Web, exponiendo información personal y daños a la privacidad de otras personas, así lo informó Edith Rodríguez, adscrita a la Policía Cibernética del Municipio.

De este delito se deriva otro que es la sextorsión, es decir, cuando se presentan amenazas o chantajes hacia la víctima, generalmente solicitándole dinero o más contenido erótico, con la condición de publicarlos en redes sociales o en algún otro medio, si no se accede a las peticiones del delincuente virtual.

El sexting puede afectar a todos por igual, sin embargo, las niñas, niños y adolescentes son más vulnerables para los delincuentes que las llevan a cabo y que en muchas ocasiones se hacen pasar por supuestos amigos de ellos, hasta “engancharlos” para lograr su cometido, de ahí la importancia de mantenerse informado al respecto, a fin de saber qué hacer al enfrentarse a una situación de esta naturaleza.

Como parte de las acciones emprendidas por la Dirección de Seguridad Pública para prevenir este ilícito, la Policía Cibernética ofrece pláticas de manera constante en escuelas de los diferentes niveles, que informan al alumnado sobre la importancia de detectar este tipo de personas y denunciarlas oportunamente.

_Recomendaciones para prevenir el sexting:_*• No envíes fotos, videos o audios con contenido erótico, sobre todo si no conoces a la persona• Borra o bloquea tus fotografías de las redes sociales, tal vez algunas sean comprometedoras y podrían afectar tu reputación en el futuro.• Si alguien te condiciona o amenaza con publicar tus imágenes, reporta de inmediato el hecho a la Policía Cibernética del Municipio para recibir orientación• Si recibes contenido erótico de alguien más, no lo compartas, es un tipo de violencia digital.

Quienes deseen recibir más información sobre las capacitaciones que ofrece la Policía Cibernética, o bien para pedir orientación, pueden comunicarse al teléfono 614-4-42-73-00, en la extensión 3214.