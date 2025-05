Empatía y humanismo, la norma ya existe sólo falta la cercanía: Daniela Michaus, aspirante a Jueza Civil

Chihuahua.- “Mucho de lo que mi mamá es, es por lo que lucho hoy; estoy como candidata a Jueza Civil por el Distrito Judicial Morelos, un lugar que considero muy noble; es un privilegio porque conozco esta materia de muchos aspectos, desde el litigio, como actora y en la función pública”, respondió Daniela Michaus Chávez, aspirante al Poder Judicial dentro de la elección extraordinaria 2025.

Daniela Michaus en entrevista con Manuel Narváez para el Chacoteo, destacó que lleva más de 14 años de experiencia, donde espera aportar al encargo honradez y empatía hacia las personas, ya que se trata de bienes patrimoniales, de ayudar a la gente a resolver conflictos que tienen que ver con el patrimonio familiar.

La abogada compartió que aunque el estigma en los bienes patrimoniales de las mujeres aún es una tarea para desmitificar, lo cierto, es que todavía el género femenino se enfrenta a estereotipos y retos de desigualdad a la hora de una herencia o demanda frente algún bien inmueble con la pareja, y este uno de los retos y compromisos de llegar como jueza civil al Tribunal Superior de Justicia.

“Quiero ser muy enfática en la empatía, en la escucha asertiva. Porque llegas a un juzgado y no te explican, los términos que se deben aplicar, porque están en ley pero que mucha gente no comprende; la importancia de la defensa hacia las mujeres, la imparcialidad, el humanismo. La norma ya existe, falta esta cercanía”, comentó.

Daniela Michaus, indicó que durante los últimos días, la mayoría de las personas en la calle, le han compartido que a pesar de que existe una garantía de escucha, el personal judicial en muchas ocasiones no tiene esa escucha asertiva y aunque hay mucha carga de trabajo, es necesario tener esa comunicación abierta con la ciudadanía.

“Muy contenta, he escuchado a personas que me dijeron que no iban a votar, pero te ven, conocen tus razones de participar en la elección y te dan su opinión. Que sepan que soy una mujer responsable y espero lograr este cambio, un granito de arena”, reiteró

A 18 días que restan de la campaña, la aspirante dijo que ha visitado la capital del estado, acudido a tianguis, todo en sus tiempos fuera del horario laboral, y aprovechando los fines de semana para cautivar a los ciudadanos a participar en la jornada electoral que se celebrará el 01 de junio, donde pidió votar en la boleta amarilla, por el número 21.