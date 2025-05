El conocimiento sin empatía y conciencia social no sirve, hay que tener vocación y trabajar todos los días: Alejandra Robles

Chihuahua.- “Temple, carácter, decisión, orgullosamente UACH y con 8 años de experiencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, empecé como meritoria, luego fui escribiente en una Sala Familiar y ahora soy especialista en Justicia Integral para Adolescentes, esto me llamó a hacer algo por los niños y adolescentes, y ahora estoy aquí para contribuir a la sociedad”, respondió la candidata a Jueza Penal, Mtra. Alejandra Robles Molina.

Alejandra Robles señaló que a sus 29 años, este año la reforma judicial es una oportunidad de llegar al Poder Judicial, con mujeres de trayectoria y experiencia, especializadas en poblaciones como las infancias y juventudes. “Un juez tiene que ir más allá, su labor se refleja en sus sentencias, actuares y acuerdos, cuando logran la trascendencia en la sociedad”.

La aspirante que participa con el número 61 de la boleta rosa en el Distrito Judicial Morelos, compartió que juzgar para adolescentes, ha dado acompañamiento para reinsertar a jóvenes en la sociedad, que acompaña y ayuda a evolucionar a quienes enfrentan conflictos, sin criminalizarlos.

“Lo que se busca esque el adolescente no intervenga en el sistema, no se busca vulnerar derechos, sino modificar las conductas y operar en el momento justo para los menores de 18 años”, destacó sobre la justicia aplicada a niños y niñas de entre 12 y 17 años, que están en formación y que por sus contextos han convivido con violencia, tienen alguna necesidad económica o son obligados a una conducta delictiva.

La abogada invitó a poner el número 61 en la boleta rosa, y explicó que será el Consejo de la Judicatura quien defina por su experiencia a qué tribunal asignarla, una vez que obtenga el voto a favor de la ciudadanía; no obstante, se dijo muy satisfecha de la campaña, donde ha recibido la retroalimentación de la población sobre los valores que esperan de una jueza para llegar al Poder Judicial.

“Me queda muy poco tiempo, pero hay actitud e interés. He visitado el sur, centro, me ha tocado ir a la Presa, al centro histórico; he visitado Santa Isabel, Aquiles Serdán, Gran Morelos, me quedan 18 días, si se puede”, expresó.

Alejandra Robles explicó que el 01 de junio, los votantes recibirán 13 boletas, donde habrán 3 tonos rosa de boleta, por lo que es muy importante revisar los nombres y perfiles, “porque como no hay precedente en estas elecciones, tenemos una idea y las situaciones cambian; se calcula que las personas tendrán de 25-30 minutos para ejercer su voto”.

“El conocimiento sin empatía y conciencia social no sirve, hay que tener vocación y trabajar todos los días”, afirmó antes de concluir la entrevista con Manuel Narváez para la sección de Chacoteo.

Por último, la aspirante recomendó a los lectores del portal Alcontacto.com.mx, revisar los sitios web del Instituto Estatal Electoral para conocer el mecanismo de votación, los perfiles y hacer participar en el simulador electoral, que le permitirá tener una idea del proceso que se celebrará el mes entrante.