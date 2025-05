Majo Aguilar recibe elogios por “rifarse” al interpretar el Himno en pelea del Canelo.

Publimetro

Por Yunior Carteño

La cantante mexicana no tuvo errores

Saúl Canelo Álvarez volvió a los cuadriláteros para enfrentar a William Scull en busca de convertirse en campeón indiscutido del peso supermediano y, previo a dicho combate, Majo Aguilar fue la encargada de entonar el Himno Nacional de México.

Se rinden ante Majo

Para su buena fortuna, la cantante de 30 años tuvo una participación excepcional y no tuvo errores. Dicha situación no pasó desapercibida por los aficionados, quienes no dudaron en rendirse ante ella.

“Majo Aguilar sí se rifó y a capela”, “Una hermosura nuestro Himno y lo interpretó muy bien”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

El himno nacional interpretado por Majo Aguilar para la pelea de Canelo Alvarez está noche#boxing #Canelo pic.twitter.com/tO2cXe5xpZ— ▒­░⡷⠂「Ⱥłvaɍø」 ⠐⢾░▒ ✪ (@bytederezzed) May 4, 2025

Incluso, hubo internautas que fueron más allá y aseguraron que Majo es el verdadero orgullo de la dinastía Aguilar, esto en referencia a que su prima Ángela, cometió errores al entonar el Himno durante un combate del propio Canelo Álvarez en mayo del 2021.

“Claramente tenía que ser Majo Aguilar la que entonara el Himno de México en la pelea del Canelo, el verdadero orgullo de la dinastía Aguilar” o “Majo Aguilar sí rifó, ella sí tiene talento, no como la otra impresentable de Angela Aguilar”, aseguraron otros usuarios.

Majo Aguilar si rifo, ella si tiene talento, no como la otra impresentable Angela Aguilar!— AdicciónFatal (@Adiccionfatal) May 4, 2025

Es importante mencionar que, previo a la reyerta del pugilista tapatío, la también compositora se dijo ilusionada por ser considerada para un evento tan importante.

“Poner la atención en el orgullo, en lo grandioso que es estar en este momento y más que en pensar que me pueda equivocar. Canelo es nuestro orgullo nacional y muy contenta de estar aquí. Todos los eventos son importantes porque es nuestro Himno, pero me refiero a un evento como este, donde está el boxeo y es muy impresionante. Trato siempre de apelar a mi corazón y de interpretar el Himno con orgullo”, dijo ante la prensa.