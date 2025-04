Entre mula y mula, nomás las patadas se oyen.

La mesa del rincón.

Dani, la mera mera del bolillo volvió a darle otra revolcada a su antítesis la senadora juarita.

La señorita senado sigue buscándole la quinta pata al gato, con eso de que le vale una pura y dos con sal lo que digan las leyes, la precisa y su partidazo.

Pa taparle el ojo al macho mandó quitar las chocrrocientas carteleras que por meses estuvieron contaminando el paisaje urbano del esteit, y a la caravana alterna de la salud danesa ordenó quitarle su rostro y nombre.

Pero lady frontera, más que amilanarse, desafío de nuez a las instituciones y decidió abrir, como lo anticipó, una clínica del bienestar en Guadalupe y Calvo, tierra donde reinan los malandros y solo hacen campaña los compas.

El pex es que la señorita senadora usa la palabra bienestar que es el lema de la cuarta, del segundo piso, o sea, es el institucional de la presidencia.

Como eso ya calienta, Dani, la mera mera del bolillo ni tarda ni perezosa se dejó ir a tierra de nadie para exhibir la afrenta de la legisladora enemiga de las instituciones y del fair play.

La novel senadora ha de pensar que da igual perder por uno que por mil, por eso continúa calentándola. Más sin embargo, el INE, como Poncio Pilatos se lavó las manos y dejó en manos del IEE resolver las denuncias electorales interpuestas por el bolillo en su contra. Sí saben cómo, no sé si me explico?.

Hagan de cuenta que la pérfida autoridad electoral federal, pa no meterse en broncas con Adán, el capo mayor del senado, y seguramente con la venía de la precisa, decidió mandar a las ligas menores y de vistante la disputa entre Dani y la joven senadora.

Ahora sí que, como dicen los muletillas, el var a cargo del TEE tendrá la penúltima palabra en caso de impugnación a una sentencia condenatoria, donde por cierto se acaba de incorporar una consejera consentida del ex gober bi….polar, respecto de lo que dicte el IEE prianista.

El pleito va pa largo. En caso de que apaleen a la senadora en su propia tierra, la sala regional especializada tendría la última palabra, y es allá en chilangolandía donde Adán rifa con sus fueros.

Pasado el mafufo proceso electoral del poder judicial, pa cuando se resuelva el asunto seguramente la 4T controlará a placer todo lo electoral.

El tatequieto busca bajarle los humos a miss senado, más sin embargo, en una de esas no hacen más que inocularla, conste, inocularla, y de pasadita la inmunizan contra la tos perrina que se traen los bolillos.

Esta historia to be continued…..