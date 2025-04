Impulsa Pérez Pavía jornadas de salud en Meoqui el 28 y 30 de abril.

Meoqui, Chih.- El diputado Ismael Pérez Pavía, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, invita a todas las familias del municipio de Meoqui a las Ferias de la Salud que se llevarán a cabo el próximo lunes 28 de abril en Potrero del Llano, en el Salón de usos múltiples, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y el miércoles 30 de abril en Los García, en la sala de velación, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Estas actividades buscan llevar atención médica gratuita a quienes más lo necesitan en las comunidades del distrito 11.

Durante las ferias se brindarán servicios médicos gratuitos, entre ellos:

-Consultas generales

-Atención dental

-Vacunación (VIH, Hepatitis C, Sífilis)

-Detección de factores de riesgo

-Orientación nutricional

-Vacunación antirrábica

-Asesoría jurídica.



El diputado Pérez Pavía agradeció a la Gobernadora, Maru Campos por su respaldo, a través del Secretario de Salud, Gilberto Baeza; así como a las autoridades locales: la presidenta municipal Miriam Soto, el presidente seccional de Guadalupe Victoria C. Héctor Carrera, la presidenta del DIF Seccional C. Yesenia Guevara Ordóñez y el síndico municipal Ing. Juan Pablo Legarreta.

“Gracias por sumarse a esta causa y ayudar a que la salud llegue a donde más se necesita”, expresó el legislador.