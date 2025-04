¿El gobierno de los hombres o el de la ley?.

Por: francisco Flores Legarda

“Si te gusta lo que ves en mí, no lo cambies,

pero si no te gusta… ¡cámbialo en ti!”

Jodorowsky

En estos días despues de la batalla campal en el palenque de Texcoco en donde en el público molesto arremitio en contra del cantante de musica regional que toca musica entre otras lo que ahora le llaman: “La apología del crimen”, por no hacerlo. Curioso termino por cierto, el que se lo saco de la manga fue bastante inteligente para recordanos nuestro pasado cuando menos desde la Revolución Mexicana.

En ya muchos municipios del país se castiga con sanciones administrativas o econónicas a todos aquellos artistas que ahora los que saben de musica es; “musica belica”, es decir se regresaron a guerras que hasta la fecha se vive en el mundo. Perdón cometí un error es sobre la delincuencia organizada en México que no da tregua alguna al gobierno y desde luego a los ciudadanos.

Por cierto un legislador de Morena o varios ya van a presentar dicen, un ley para sancionar penalmente a todos los artistas que contaminen al pueblo con esta música del diablo. Cierto es hay quienes estaran de acuerdo con estas norma y otros no.

Me detengo. ¿Ya no se tocara la cucahara podra caminar porque un churro no tendrá? ¿Qué pensara Villa cuando le digan que Valentina no sera tocada por ser musica belica por provenir de la Revolucíon? ¿ Se suicidara Gabino Barrera al no poder escuchar su himno en las cantinas?¿Por arte de magia en los bailes no se tocara música de Chalino Sanchez, Ramón Ayala, Los Rieleros del Norte, Los Cadetes de Linares, Los Invasores del Norte, Miguel y Miguel y Miguel? ¿Los bailadores se acabaran?¿En las bodas de los pueblos se prohibira que se toque el vals de nieves de enero de Chalino Sanchez?

Así las cosas, también prohiban la apología de las casí encueradas de las novelas, Rosa de Guadalupe, los progamas de chistes teñidos de rojo. Las peliculas que salpican de sangre las pantallas de televisión y salas de cine. Porque no terminar con las malas palabras que no son “malas palabras” de las calles de la ciudad y quien las digan sean arrestados y se les sigan procesos penas por faltas a la moral y las malas costumbres.

Ojala que los diputados que se dicen que representan al pueblo se den una vuelta a mi tierra el hermoso Chihuahua; Madera, Matachi, Temosachi, Cusihuriachi, Cuauhtemoc, San Francisco de Borja, Huazapares, Nonoava, Carichi, Urique, Batopilas no termino, haber si en sus fiestas se les ocurro multar, clausurar por tocar la música que con lleva a la “apologia del crimen”, “musica belica”. Ya los veo corriendo con todo y guardia nacional. Por cierto presidentes municipales y demás autoridades se van a quedar en el bailongo.

No trato de converser a nadie de que lo que comento sea bueno o malo. Lamento no coicidir pero esta música es y sera parte del pueblo, pero bien dice la presidenta este proceso de educación tendra que tener un procesos lento pero no de prohibir por prohibir.

Los jovenes envenados, atraidos por la delinuencia no prohiben de los narco corridos o como se les quiera llamar, se producen ante la falta de oportunidades, educación, almientación, no termino cuando menos que el gobierno y ciudadanos los voltiemos a ver no como despojos de la sociedad, sino como compañera, amigos, hermanos con los que tenemos que luchar frente al gobierno quien ya “casi regula todo lo que los ciudanos hacemos”. Solo falta que regulen que papel de baño usar, ya que de lo contrario seremos sancionados. Incluso llegar al extremo de no salir de la casa por temor a respirar y llegue el ejercito a llevarnos al Campo Militar Numero 1.

A lo largo de toda la historia del pensamiento político se encuentra insistentemente la pregunta: «¿Qué gobierno es el mejor, el de las leyes o el de los hombres? Las respuestas alternas a esta pregunta constituyen uno de los capítulos más significativos y fascinantes de la filosofía política. Para empezar, bueno será darse cuenta de que esta pregunta no debe ser confundida con aquella otra, no menos tradicional, relativa a cuál es la mejor forma de gobierno. Desde la famosa disputa de los tres príncipes persas, narrada por Heródoto y referente a si es mejor el gobierno de uno, de pocos o de muchos, la discusión sobre la mejor forma de gobierno siempre se ha enderezado hacia la contraposición, respectivamente, de las virtudes y defectos de la monarquía, de la aristocracia y de la democracia y, eventualmente, a la superación del contraste a través del bosquejo de una forma de gobierno que tenga en cuenta las tres, o sea, el llamado gobierno mixto. Esta disputa asume como criterio de juicio y y de elección el número de gobernantes. Pero cada una de las tres formas tiene su reverso de la medalla en una forma mala: la monarquía, en la tiranía; la aristocracia, en la oligarquía, y la democracia, en la oclocracia, o gobierno de la plebe. Ello implica que para formular un juicio sobre la mejor forma de gobierno se ha de tener en cuenta no sólo cuáles y cuántos son los gobernantes, sino también su modo de gobernar.

En este punto lo llamaría de la “apología del crimen del gobierno”, convertir al gobierno solo al de las leyes olvidande a los leyes de los hombres. Es injusto para el pueblo que el gobierno pretenda regular todas las conductas y actividades de los ciudadanos. ¿De este tamaño será?

La alternativa: ¿gobierno de las leyes o gobierno de los hombres?, se refiere a este segundo problema. No a la forma de gobierno, sino al modo de gobernar. En otras palabras: abre un tema distinto de discusión y procede bajo la divisa de otra distinción: la que existe entre buen gobierno y mal gobierno. En efecto, puede ser formulada de nuevo de esta otra forma: «Un buen gobierno, ¿es aquel en el que los gobernantes son buenos porque gobiernan respetando las leyes, o bien aquel en el que son buenas las leyes porque los gobernantes son sabios?»

Todo el pensamiento político del Medievo está dominado por la idea de que el buen gobernante es aquel que gobierna observando las leyes de las que no puede disponer libremente porque lo trascienden, como son las promulgadas por Dios, o inscritas en el orden natural de las cosas, o establecidas como fundamento de la Constitución del Estado (precisamente las leyes «fundamentales»). En el De legibus et consuetudinibus Angliae, Henri Bracton enuncia una máxima destinada a convertirse en el principio del Estado de derecho: Ipse autem rex non debet esse sub homine sed sub deo et sub lege quia lex facit regem. No se podía enunciar con mayor fuerza la idea de la primacía de la ley: no es el rey el que hace la ley, sino la ley la que hace al rey. En la concepción dinámica del ordenamiento jurídico de los modernos («dinámica» en el sentido de la teoría normativa de Kelsen), se puede traducir la máxima de Bracton en la afirmación de que el soberano hace la ley sólo si ejerce el poder en base a una norma del ordenamiento y, en consecuencia, es soberano legítimo; y ejerce el poder de hacer las leyes (o bien las normas válidas y vinculantes para toda la colectividad) dentro de los límites formales y materiales establecidos por las normas constitucionales y, por tanto, no es tirano (en el sentido de la tiranía ex parte exercitii).

Despues de esto que a lo mejor ni entendía hasta cuando el gobierno será sabio para que se condusca con formas a leyes o gobierno de los hombres.

Salud y larga vida.

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

X profesor_F