Yo puedo decir Los hornos de Teuchitlán.

Por: Francisco Flores Legarda

“Más vale no confiar demasiado en las apariencias:

Hitler era vegetariano.”

Jodorowsky

No cabe duda que MORENA sus dueños López Obrador, Claudia Sheinbaum, dirigentes del partido, los presidentes de las Camaras de Diputados y Senadores, despues vendra la ministra del pueblo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos son huesos duros de roer, se apoderaron del país, el pueblo les entrego un cheque en blanco. Es decir por mucho tiempo México bailaremos la canción que les de la gana. Por su parte los partidos de oposición no existen, solo gritos en tribuna. Los ciudadanos solo tienen en la mente a Morena, lo demás es pura basura que solo estorba, felices con Bienestar.

Tan blindados estan que la presidenta de la República minizo el asunto de Teuchitlán, en donde se ha señalado en todos los medios de comunicación decenas de zapatos, mochilas, cartas credenciales, hornos de exterminio, es decir les vale madre los hechos que estan a la vista, los cuales deben ser invesgados, no hacerce las victimas, los sorprendios, minimizando los reclamos, enfrentando a los buscadores, a quienes le dicen para no variar que ellos tienen otros datos.

El Fiscal General de la República que se dice indenpendiente de los organos de gobierno en días pasados “rindio un informe”, de las lineas de investigación, que solo ellos lo saben cuales son, eso sí por lo pronto es culpar de la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿Dónde estan los encargados de obtener información para dar con los delicuentes? Más grave los buscadores son los que encuentran a ciudadanos bejados, en cuerpo y alma. En donde esta la humanidad de las autoridades. Desde luego criticando a estos a estas organizaciones, burlandose, agrediendo, se defiende a capa y espada, dandose de latigazos en la espalda para que los veamos sufrir, cuando se dedican a sumir al Estado Mexicano en un caos.

Las vejaciones sufridas en Teuchitlán son acciones que causan daño psicológico o emocional a los hombres y mujeres que solo son numeros para el gobierno, mientras que los delitos contra el Estado son conductas ilícitas que afectan la integridad de la personalidad jurídica de una colectividad, pero al gobierno no le importa, los hechos acontecidos los agraviarian, incluyedo al partido oficialista. El Estado son ellos, rendirnos en sus pies.

Las vejaciones son acciones de hostigamiento, humillación o maltrato psicológico, causando daño emocional o sufrimiento a las víctimas que fueron sujetos no tienen nombre. Estos actos, con las investigaciones de los buscadores fueron verbales, escritos o físicos, tienen como objetivo intimidar, menospreciar, asustar o degradar a la persona afectada, un rompiento total con el gobierno que los deja a suerte, “son pocos zapatos, no se encontra crematorios”, con esto se justifican ante la sociedad. No les importa ellos mandan. Aunque no lo quieran reconocer los “hombres de Estado”. Estos hechos son con estas plalabras, “Genecidio”, aunque no sea comparable duranta segunda guerra mundial. Así esta México sumerido dentro de la delicuencia organizada, los cuales como los ciudadanos lo dicen; “son los miembros de los carteles quienes entregan a sus enemigos”.

La Suprema Corte de Justicia

Aún y cuando fue destrozado nuestro Maximo Control Constitucional esta faculatado para investigar asuntos como el que tanto señalol, es decir este organo Juridicional tiene amplias facultades para investigar, emitir un dictamen en donde se establezcan que autoridades violaron los derechos humanos, para luego emitir un firme para que las autoridades actuen en consecuencia.

Con las reformas a la Constitución, normas secundarias como la Ley de Amparo, la Corte tiene las facultades antes señaladas, pero desde luego la Ministra del Pueblo y seguidoras afines al gobierno, sin tanto desean defender al pueblo, así como a su partido que se pongan a trabajar, para que se investigue los hechos ocurrridos en Teuchitlrán. Que se quiten la toga y a pie con con el pueblo hagan lo propio.

Considero importante señalar brevemente como seria el procedimiento establecido por el acuerdo puede resumirse de la siguiente manera: i) el Pleno de la SCJN emite resolución en la que acuerda el ejercicio de la facultad de investigación y limita la plataforma fáctica de ésta (las investigaciones tienen una duración de seis meses, con la posibilidad de ser ampliadas); ii) la Comisión de Investigación nombrada por el Pleno, y conformada por dos o más comisionados, elabora un protocolo de investigación, pudiendo modificarlo en cualquier momento; iii) pide un informe sobre los hechos a las autoridades que puedan estar relacionadas; iv) se entrevista con particulares o autoridades; v )formula un informe preliminar en el que identifica a los probables responsables y los hechos investigados; vi) la ministra o el ministro designado remite copia del informe preliminar al solicitante de la investigación ya las autoridades directamente relacionadas con los hechos para que se manifiestan al respecto.

Posteriormente, formula un dictamen en el que se pronuncia sobre la suficiencia de la investigación, la existencia de violaciones graves, las autoridades involucradas, y los órganos y autoridades competentes para actuar en el caso; vii) el dictamen es sometido a aprobación por el Pleno, que determina en última instancia si existieron o no violaciones graves y vi)el informe es remitido al órgano solicitante de la investigación y las autoridades competentes, para emitir una recomendación respecto respectos a los ocurridos.

Los jovenes masacrados merecen un trato digno por el Estado Méxicano no plabrerías que por desgracia se las creen, eso si de inmediato sacan las lista de popularidad de la presidenta y de pasa defiende a su mentor López Obrador.

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

X Profesor_F