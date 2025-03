Pide PAN reestructurar Plan Hídrico Nacional e incluir a Chihuahua

Chihuahua.- El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, denunció que el estado de Chihuahua quedó fuera del Plan Nacional Hídrico, con el que se verán afectados los municipios del estado, derivado de los estragos de la sequía para este 2025.

“El 12 de marzo se publicaron 17 proyectos en donde se nos indica donde va a existir infraestrucutura, Chihuahua no aparece, tenemos sequía excepcional y severa; ciertamente, hace 30 años debieron haberse iniciado acciones para buscar no llegar a la hora cero, cuando por primera vez no tuvimos ciclo agrícola, este no es un tema político, el tema del agua nos va hacer una crisis verdaderamente grande, que todavía no dimensionamos”, expuso el diputado Arturo Zubia.

El panista ex alcalde de Camargo, dijo que tan sólo en la región de San Francisco de Conchos a Meoqui se están entre 25-30 mil jornaleros agrícolas, “no hay siembras, no hay programas que nos digan que van a hacer los jornaleros y su familias; cuidado con los altos insumos, se nos van a aumentar los productos del campo y los índices delictivos porque la gente tiene necesidad de comer”.

Zubia junto con la bancada panista, dijeron que este es un llamado “muy respetuoso” para que a la brevedad posible se haga una reestructuración que contemple a Chihuahua, “nos van a decir que viene una parte de la tecnificación del distrito de riego 005 y 090, pero eso es para un futuro porque finalmente no vamos a regar, bienvenida, pero ahorita no nos han dicho como sacar la temporada de este año, adelante”.