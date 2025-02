De Trump, Musk, la DEA, USAID y otros demonios.

G. Arturo Limón D.

LA TERCA REALIDAD

La realidad rebasa la ficción y cuando vemos lo que estamos viviendo pensamos que la avaricia perdió su límite en la fortuna de más de 450.000.000.000.00. Sí. Más de cuatrocientos mil millones de dólares que acumula la fortuna de Elon Musk, que la estupidez se quedó corta cuando escuchamos a Donald Trump, hablar de la limpieza étnica que pretende hacer de la población palestina erradicándola de su legítimo territorio en Gaza, para hacer de ese espacio “una nueva Riviera Francesa” suponiendoen su estulticia Trump que todos ignorásemos que bajo de ese espacio está uno de los más grandes yacimientos de gas de la zona, exageran los arrogantes nortemericanos en suponer que el mendo les creería que USAID era solo convenios de protección a los Derechos Humanos como el firmado el 17 de siembre de 2021 con Chihuahua cuando solicita la gobernadora Maru Campos expreso; “Ha llegado el momento de pensar en la franja fronteriza como una comunidad binacional” (desconoce lo que es la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, COCEF supongo) en fin lo que estamos viendo y viviremos en breve con la DEA desatada volviendo por sus fueros amparada con la designación de los carteles supuestamente designados como “organismos terroristas” con su contraparte fronteriza en las armerías, norteamericanas que les proveen toda el equipamiento armamentístico.

Esto nos dará mucho en que ocuparnos en breve, y digo ocuparnos y preocuparnos mucho, la razón es difícil pensar a quien pude interesarle generar tantos problemas y tragedias n el mundo, por eso dejo hoy a los jumentos referidos en los relatos anteriores y paso a referir con un cuento a una criatura ya verdaderamente malévola que se encarga de distribuir problemas en el mundo, tan grandes como las calamidades que trae la avaricia, la guerra, la envida y las que parece que son pequeñas pero resultan también devastadoras, como el desaliento, que no debe de llegarnos jamás, así que sirva hoy para ilustrar la idea. este cuento titulado;

DE CÓMO REPARTIÓ EL DIABLO LOS MALES POR EL MUNDO. Un cuento de la autoría de CIro Alegría que a la letra dice así;

“Voy a contarles, y no lo olviden, porque es cosa que un cristiano debe tener bien presente, esta historia que nosotros no olvidaremos jamás y que diremos a nuestros hijos con el encargo de que la repitan a los suyos, y así continúe trasmitiéndose, y nunca se pierda.

Esto ocurrió en un tiempo en que el Diablo salió para vender males por la tierra. El hombre ya había pecado y estaba condenado, pero no había variedad de males. Entonces el Diablo, con su costal al hombro, iba por todos los caminos de la tierra vendiendo los males que llevaba empaquetados en su costal, pues los había hecho polvo. Había polvos de todos los colores que eran los males: ahí estaban la miseria y la enfermedad, la avaricia y el odio, y la opulencia que también es mal y la ambición, que es un mal también cuando no es la debida, y he aquí que no había mal que faltara… Y entre esos paquetes había uno chiquito y con polvito blanco, que era el desaliento…

Y así es que la gente iba para comprarle y todita compraba enfermedad, miseria, avaricia y los que pensaban más compraban opulencia y también ambición… Y todo era para hacerse mal entre los mismos cristianos.

El Diablo les vendía cobrándoles buen precio, pero a aquel paquetito con polvito blanco lo miraban, mas nadie le hacía caso…

“¿Qué es, pues, eso?”, preguntaban por mera curiosidad. Y el Diablo se enojaba, pues la gente le parecía demasiado cerrada de ideas. Y cuando de casualidad o por mero capricho alguno lo quería comprar, preguntaba: “¿Cuánto?”, y el Diablo respondía: “Tanto”. Y era pues un precio muy caro, más precio que el de toditos los paquetes, y he aquí que la gente se reía diciendo que por ese paquetito tan chico y que no era tan gran mal no estaba bien que cobrara tanto, insultando también al Diablo diciéndole que era muy Diablo por quererlos engañar así… Y el Diablo tenía cólera y también se reía viendo como no pensaba la gente…

Y es así que vendió todos los males, pero nadie le quiso comprar aquel paquetito, porque era chiquitito y el desaliento no era gran mal. Y el Diablo decía: “Con este, todos; sin este, ni uno”. Y la gente más se reía, pensando que el Diablo se había vuelto zonzo. Y he aquí que solo quedó aquel paquetito, por el que no daban ni un cobre… Entonces el Diablo, con más cólera todavía y riéndose con la misma risa de un Diablo, dijo: “Esta es la mía”, y echó al viento aquel polvo para que se fuera por todo el mundo.

Desde entonces, todos los males fueron peores, por ese mal que voló por los aires y enfermó a todos los hombres. Solo, pues, hay que reparar, nada más, para darse cuenta… Si es afortunado y poderoso, pero cae desalentado por la vida, nada le vale y el vicio lo empuña… Si es humilde y pobre, entonces el desaliento lo pierde más rápido todavía… Así fue como el Diablo hizo mal a toda la tierra, pues sin el desaliento ningún mal podría pescar a un hombre…

Es así como está en el mundo, donde algunos más, donde otros menos; siempre nos llega y nadie puede ser bueno de verdad, pues no puede resistir, como es debido, la lucha fuerte del alma y el cuerpo que es la vida…

Niños del mundo: que el desaliento no empañe nunca vuestro corazón”

COROLARIO

Y que a los adultos tampoco nos frene así habitemos, Gaza, Beirut, Europa, o América Latina o cualquier parte del mundo, que el desaliento no nos alcance jamás, que la capacidad de luchar y pensar que un mundo mejor es posible, se de en nosotros más allá de los demonios enmascarados en las caretas de la DEA, USAID Trump o Musk.