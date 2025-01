Gobierno de México abandona el Pacto de San José.

Por: Francisco Flores Legarda

Sin entrar en mucho de talle el Gobierno de México, no es Estado México, en decir AMLO, la presidente y Morena destrozaron la Constitución y en consecuencia las normas secundarias. Con esto nosotros los ciudadanos aun no estamos hasta donde será la violación a los Derechos Humanos convirtiendo al Poder Judicial y a los entes autónomos en una ventanilla para que el Ejecutivo , Legislativo y desde luego Morena decidirán quien tiene la razón en todos los asuntos que marcaban una división de poderes, es decir ya no existe, estamos sometidos a una dictadura naciente, sin esperanza de recuperar las instituciones que con todos sus defectos protegían al pueblo, pero no López Obrador.

Como mexicano, ciudadano, abogado me encuentro indignado. Tengo el derecho a decirlo, aunque los rabiosos seguidores del partido oficial se molesten y lluevan insultos en los medios de comunicación y redes sociales, se esconden, algunos, para denostar la opinión, porque solo falta que no priven de este derecho. Libertad de expresión y que como en épocas pasadas vuelvan los censores quienes decidían que publicar en los periódicos y en la radio.

Con a los normas Constituciones Leyes Secundarias de facto el Estado Méxicano con esto dejo de facto dejo de pertener Pacto de San José desconociendo la competencia contenciosa de la Corte, para que tomen esa iniciativa “a fin de que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos alcance su pleno nivel de desarrollo y de eficaz protección”.

El Consejo Permanente de la OEA en sus Asambleas Generales, en Guatemala, juristas dijerono que con el reconocimiento por parte de Haití, Brasil, México y República Dominicana, suman 21 los Estados que han dado ese importante paso y están cumpliendo estrictamente las sentencias que formula el tribunal, “lo cual es altamente significativo de que el sistema democrático y de libertad impera en nuestra región”. En el caso de México este se separo de facto, por lo que solo falta un paso en nuestro paíz, que lal presidente y el Senado, de manera legal nos separes de este organo internacional tan importante, esto porque cuando los estados miembros se violaban los derechos de los ciudadanos atender los derechos humanos violentados. Esto se acabo.

Con las reformas a los Constitucion dejó constancia de la negativa del gobierno de México a reconocer la obligatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana, en relación con el pedido hecho a las autoridades de ese país para preservar la vida e integridad física de varias personas condenadas a la pena de muerte.

La Corte de Convención Americana de Derechos Humanos, se debe preocupar de la violacion de los derechos humanos en México ya que se trata de una decisión de facto que no tiene precedentes en la historia del sistema interamericano, respecto al Estado Mexiano. “Si bien la denuncia de un instrumento internacional es un derecho de los Estados Partes, en los tratados de derechos humanos, debido a su especial naturaleza, esto afecta como un todo al sistema internacional o regional de derechos humanos”. Afirma su presidente.

Los doce países miembros de la OEA que aún no han reconocido la competencia de la Corte son: Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Dominica, Estados Unidos, Grenada, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, ahora se suma México.

La idea de derechos humanos se basa en el compromiso fundamental de los Estados con “la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana” tal como lo proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, es un hito en la historia de los derechos humanos. Desde hace 70 años establece un estándar común de logros y deberes para todos los pueblos y todas las naciones. La Declaración Universal dio origen a una serie de otros tratados internacionales y regionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Trabajar por un mundo en el cual todas las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales es un imperativo importante también en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los tratados e instrumentos regionales de derechos humanos contribuyen al objetivo de acceso a la justicia. Estos tratados y sus mecanismos de protección han contribuido para lograr cambios importantes en las leyes de muchos países. Asimismo, son particularmente importantes para el trabajo de los jueces, fiscales y abogados, quienes pueden tener que aplicarlos en el ejercicio de sus funciones profesionales.

Por pronto se empieza a sentir las ganas de destruir al Estado Mexicano y las modificaciones que faltan. Por lo pronto no se vislumbra respeto a los derechos humanos.

El Poder Judicial se desmantelo, magistrados, jueces y demas funcionarios, quedaron en el limbo. Profesores, estudiantantes, justiciables, abogados, y todos lo ciudadanos quedamos en manos de un poder arbitrario quienes saben lo que hicieron.

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

X profesor_F