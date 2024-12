Dice Putin estar “listo” para una posible conversación con Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el jueves que no había hablado en más de cuatro años con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pero que estaba “listo” para posibles conversaciones con él, en medio de la expectativa de que la nueva administración en Washington impulse un fin negociado a la guerra en Ucrania.

Durante la maratónica conferencia de prensa de fin de año del presidente, Putin también se negó a decir cuándo las fuerzas rusas retomarían la región meridional de Kursk de manos de Ucrania, pero insistió en que estaban haciendo avances “a lo largo de toda la línea del frente”.

El acto de Moscú de este jueves consistió en una sesión pública de preguntas y respuestas combinada con una llamada telefónica pública que Putin escenifica anualmente para mostrar su control arrollador de todos los aspectos del país.

“Usted pregunta qué podemos ofrecer, o qué puedo ofrecer yo, al recién elegido presidente Trump cuando nos reunamos”, dijo Putin ante una pregunta de Kier Simmons, de la NBC. “En primer lugar, no sé cuándo nos reuniremos. Porque él no ha dicho nada al respecto. No he hablado con él en más de cuatro años. Por supuesto, estoy preparado para ello en cualquier momento, y estaré listo para una reunión si él quiere”.

A la pregunta de si Rusia estaría en una posición negociadora más débil debido a los recientes reveses en Medio Oriente y en el campo de batalla de Ucrania, Putin respondió: “Usted ha dicho que esta conversación tendrá lugar en una situación en la que yo me encuentre en algún estado debilitado… Y a usted, y a las personas que pagan sus salarios en Estados Unidos, les gustaría mucho que Rusia se encontrara en una posición debilitada”.

“Yo tengo un punto de vista diferente. Creo que Rusia se ha hecho mucho más fuerte en los últimos dos o tres años. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo en un país verdaderamente soberano, ya casi no dependemos de nadie”.

Trump ha negado haber mantenido múltiples llamadas con Putin desde que dejó el cargo, lo que contradice un informe publicado por el periodista Bob Woodward en un libro reciente según el cual ambos habrían mantenido “quizá hasta siete” conversaciones desde 2021.

Agencias / CNN