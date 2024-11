Shawn Mendes en el Corona Capital 2024

“I love it when you call me señorita”: Seguro que en 2019 escuchabas esta línea en todos lados, ¡y con mucha razón! Pues “Señorita” es la canción de Shawn Mendes con más reproducciones en plataformas de streaming hasta la fecha.

Esta colaboración con Camila Cabello fue el tema del verano en 2019, y consolidó a Shawn como una estrella global, listo para destacar en las listas de la música pop.

¿Pero sabías que Shawn fue descubierto en redes sociales? Así es, por ahí de 2013 publicaba videos cortos en Vine con covers que se volvieron virales rápidamente, ganándose una sólida base de fans antes de lanzar su música original.

Fue por esto que Shawn llamó la atención de su futuro manager, Andrew Gertler, ¡con tan solo 15 años de edad! Esto lo llevó a firmar con Island Records y lanzar su primer sencillo, “Life of the Party”.

A partir de ahí, se convirtió en uno de los artistas más jóvenes en encabezar las listas de Billboard. A los 16 años, su álbum “Handwritten” alcanzó el número uno del Billboard 200, una hazaña similar a la de Justin Bieber tiempo atrás.

Si quieres corear "Señorita" y otras de las canciones más icónicas de Shawn Mendes, no te lo pierdas este sábado 16 de noviembre en el Corona Capital.

