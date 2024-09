INE inicia “delicada” elección judicial con vacíos; pide leyes, fondos suficientes…

La Razón

Por: Yulia Bonilla, Claudia Arellano

Proceso rumbo a votación de juzgadores.

Árbitro señala que se trata de un proceso atípico; llama a la Cámara a trabajar ya en las reglas; Humphrey ve instrumentos legales limitados; además, permea incertidumbre por recursos; juzgadores advierten abuso de autoridad si no se frena reforma; jueza ordena quitar publicación; trabajadores protestan frente al instituto; lo llaman “palero presidencial”; Loretta Ortiz propone destituir a faltistas.

Entre dudas, vacíos, falta de certidumbre y de instrumentos legales adecuados, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó este lunes el proceso por medio del cual México elegirá por primera vez en su historia a jueces, ministros y magistrados en las urnas. Advirtió que se trata de un proceso “delicado y atípico” y pidió a diputados trabajar ya en las leyes secundarias, así como un presupuesto suficiente para afrontar esta etapa de la cual no hay claridad.

Las y los consejeros coincidieron en que a pesar de las complejidades que advierten, se garantizarán reglas claras y equitativas a todos los contendientes, así como el cumplimiento con los altos estándares que ha fijado en otros procesos, pese a la complejidad que éste significa.

Ante la falta de precisiones sobre dicho proceso, pidieron al Poder Legislativo ya trabajar en la adecuación de las reformas a leyes secundarias por medio de las cuales se terminen de precisar las reglas del juego que quedaron en el aire con la reforma constitucional recientemente aprobada.

Hoy nos ocupa una elección extraordinaria sin precedentes, con nuevos desafíos, nuevas reglas y nuevos actores. Les aseguro que las reglas serán claras y equitativas para todos los participantes

Guadalupe Taddei, Consejera presidenta del INE

De manera particular, al Senado se le pidió cumplir con la emisión de la convocatoria que le corresponde, paso para el cual el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) también deberá enviar un listado de los cargos que se habrán de renovar.

La consejera Carla Humphrey hizo hincapié en el llamado a la Cámara de Diputados, pues al ser la encargada de determinar el presupuesto público, debe tener consideración con el INE, por ser el encargado de sacar adelante lo que se mandató con la reforma constitucional.

“Nos estamos instalando en una conformación atípica de este consejo… Tenemos ante nosotros la exigencia social y política quizá más delicada de nuestra historia; me refiero a cumplir con un mandato constitucional, preparando y organizando por primera vez una elección de dimensión nacional con instrumentos legales limitados, con incertidumbre sobre la suficiencia y oportunidad de los recursos presupuestales a nuestra disposición para cumplir con esta misión”, dijo durante la sesión.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, subrayó que el objetivo es garantizar a los casi 99 millones de electores su derecho al voto en este proceso, al que calificó como un “hito” en la historia democrática de México y para el cual el INE se encuentra a la altura y garantizará los mismos estándares de calidad, eficiencia y profesionalismo, sostuvo.

Tenemos ante nosotros la exigencia más delicada de nuestra historia: (Organizar) una elección nacional con instrumentos legales limitados, con incertidumbre sobre la suficiencia y oportunidad de los recursos

Carla Humphrey, Consejera del INE

Apuntó que las boletas mantendrán los mecanismos de seguridad y tendrán diseños prácticos para la emisión y cómputo del voto, así como para que sea libre, secreto y directo y que este sea producto de un proceso equitativo.

“El proceso extraordinario que arrancará el día de hoy es un paso trascendental en nuestra historia democrática. Hoy nos ocupa una elección extraordinaria sin precedentes, con nuevos desafíos, nuevas reglas y nuevos actores. Les aseguro que las reglas serán claras y equitativas para todos los participantes”, exclamó previamente.

Para ello, dijo, se garantizarán foros para que se conozca a las candidaturas y propuestas de quienes buscan ser ministros, jueces y magistrados. A la vez, adelantó que se reunirá con las autoridades de las secretarías de Seguridad y de Gobernación, para replicar los mecanismos de protección cuando así lo soliciten los candidatos.

“Tenemos claro que nos enfrentamos a diversos desafíos, pero de cada reto, estoy convencida, nace una renovación… La trascendencia de este momento es histórica, nuestro modelo electoral ha sido reconocido por el legislador para ser utilizado en estas elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación. Este es un avance de la conquista ciudadana que, con su esfuerzo, dedicación y lucha, ha logrado apropiarse del sistema democrático y la toma de decisiones públicas”, dijo.

La consejera Claudia Zavala señaló que el órgano electoral construirá los lineamientos para cumplir con el encargo, con certeza y legalidad, por lo que sostuvo que se encargarán de crear un modelo operativo con las “mejores condiciones”, pues aunque no hay bases para su ejecución, en lo que el INE sí tiene precedentes es en crear alternativas; no obstante, pidió al Poder Legislativo hacer su parte.

“Valdría la pena hacer una atenta invitación al Legislativo a que, si es su voluntad y será su voluntad normar y dar las reglas para este proceso, se haga con la mayor inmediatez, porque nosotros el proceso lo veremos, tendremos que construir un plan de trabajo, un cronograma y cualquier cambio tiene implicaciones en el modelo operativo”, comentó.

El consejero Jorge Montaño, quien presidirá la Comisión Temporal a cargo de este proceso, apuntó que aún se tienen que estudiar las normas secundarias que regularán el proceso al que se refirió como histórico, que deriva de una reforma que representa la “expresión, el acuerdo de la regla democrática de las mayorías, que es la voluntad del pueblo”.

“Estamos ante un cambio de paradigma en nuestro sistema electoral y el ejercicio del voto de la ciudadanía, porque cambiar el diseño estructural, electivo y de organización del Poder Judicial es un reto fundamental para el Estado mexicano y, en especial, para el INE”, subrayó.

Juzgadores piden a INE frenar elección judicial

Jueces y magistrados federales advirtieron que si el Instituto Nacional Electoral (INE) no dejaba sin efecto la discusión del proyecto por el que se inició este lunes el proceso electoral judicial, estaría incurriendo en “un delito equiparable al de abuso de autoridad”, por lo que hicieron al organismo un llamado para que se sujete a las suspensiones de amparo otorgadas en contra a la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.

“Hágase saber a las autoridades responsables que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme con lo que dispone el artículo 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se reclama, de inmediato se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar”, advirtió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

Este lunes, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, dio a conocer que después de aprobarse en el Senado la reforma judicial, y con el aval de los congresos estatales que avalan esta reforma, se dio apertura al proceso de elección de jueces y magistrados.

Por lo anterior, la Jufed estableció, a través de un comunicado, que en atención a la convocatoria formulada en lo que se denominó como “Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”, hizo del conocimiento de la consejera presidenta del INE que la convocatoria publicada por el organismo electoral omite tomar en cuenta que en el juicio de amparo indirecto 1251/2024, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, se otorgó la suspensión del acto reclamado.

También mencionó que para efecto de cumplir con la suspensión a todas las autoridades que participan en la continuación del proceso de aprobación de la iniciativa de reforma, lo anterior tiene sustento por similitud de razón en el precedente del amparo en revisión 307/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), conocido como “caso Laguna de Carpintero”.

Los jueces y magistrados aseguraron que, por lo tanto, se deberá ordenar remitir los oficios respectivos a las autoridades vinculadas con la presente resolución. En suma, uno de los argumentos de inconformidad se genera sobre la base de que la anterior Legislatura no puede aprobar una iniciativa de reforma constitucional para que una nueva composición de la Legislatura la apruebe.

La Jufed concluyó que, “se solicita cumplir con la suspensión decretada por los juzgadores federales a que se ha hecho mención en el presente comunicado, en relación con la reforma judicial, hasta que se determine su validez en sede jurisdiccional; y, por ello, se deje sin efecto la asamblea encaminada a discutir la aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la declaratoria de inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025”.

…Y magistrados protestan por arranque del proceso

Casi un centenar de trabajadores del Poder Judicial se manifestaron frente al INE durante el arranque del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025. Desde temprano se aproximaron a la sede nacional del órgano electoral para expresar su rechazo al decreto y la puesta en marcha que llevará a que una parte del Poder Judicial sea renovada en 2025.

Al respecto, y desde el lugar de la manifestación, el secretario del juzgado de Distrito en materia administrativa, Carlos Ávila, pidió junto con otros de sus compañeros al INE “no ser cómplice en un proceso viciado de origen y mal llamado reforma judicial”.

Asimismo, señaló que este proceso en el que ahora se ha involucrado el Instituto es participar en un modelo “a modo”, y señaló que de dar seguimiento a este proceso, el órgano se vuelve parte de un apéndice presidencial, como ha ocurrido en otras instancias.

“Muestra de ello es la sobrerrepresentación que le permitió al oficialismo contar con una mayoría en el Congreso; estamos echando por la borda años de esfuerzo para hacer de este país un estado que sería democráticamente poco funcional”, señaló el litigante a La Razón.

De igual forma, el secretario de juzgado dijo que hoy la presidenta del INE pretende iniciar un proceso electoral extraordinario “en total y franco desacato a la constitución”, de los Estados Unidos mexicanos y que también se hace una violación a los diversos tratados internacionales que los juzgadores han señalado que están violando.

“Hoy este instituto tiene la posibilidad de reivindicarse y no continuar con un proceso viciado de origen, no puede consumarse el llamado e ilegal odio de la reforma judicial, no se puede iniciar un proceso electoral para elegir jueces y magistrados, cuando la misma presidenta del INE reconoció en su comparecencia ante la Cámara de Diputados que este era un proceso inviable”, señaló.

Sostuvo que este procedimiento es inviable no sólo por su complejidad, sino por el costo que éste representa y “por la burla que los empleados autómatas del presidente en el Congreso aprobaron sin leer una iniciativa”.

Jueza ordena a Ejecutivo retire publicación

Nancy Juárez Salas, jueza federal con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, concedió una suspensión definitiva que ordena al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF) eliminar la publicación de la reforma judicial que se hizo el 15 de septiembre.

Aunque no ha trascendido mayor información, fuentes judiciales confirmaron a La Razón, que “si hay una nueva orden, ésta es de una jueza federal en Coatzacoalcos”.

Recientemente la jueza que emitió esta suspensión definitiva señaló que el paro del Poder Judicial es una medida extrema en respuesta a una amenaza extrema ante el intento “de desmantelar los principios que (la clase política) prometieron proteger. El futuro del país está en juego”, y por ello no permitirán que la justicia sea “sacrificada en el altar del poder”.

Afirmó que, como jueces, la lealtad es siempre y debe ser, por la justicia, con la verdad y con los derechos “inalienables de todos los ciudadanos del pueblo mexicano”.

Añadió que es deber de los jueces y responsabilidad ser parte de esta lucha: “Que éste sea un momento de reflexión, pero también de acción, que la voz se escuche alto y claro, la justicia no se vende, no se subyuga y no se silencia”.

Loretta solicita suspender a faltistas; Lenia, frenar pagos

Tras reiterar su postura de que es ilegal el paro de labores en juzgados y tribunales, porque violan derechos humanos de la población, Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo que se debería dar la destitución de quienes se sigan negando a impartir justicia, mientras que la también ministra, Lenia Batres, aseguró que 34 días de paro han ocasionado un daño económico de más de seis mil 400 millones de pesos.

“Es ilegal el paro de labores de juzgados y tribunales federales, porque el acceso a la justicia es un derecho humano y un servicio público que nunca se puede suspender”, dijo Ortiz Ahlf, quien señaló que los inconformes “no pueden extorsionar” por la aplicación de una ley.

La ministra tachó de “increíble que hay cantidad de temas que involucran tráfico de menores, trata de personas, violencia contra las mujeres, todo suspendido. ¿Por un paro?”.

En entrevista que dio para el programa “Telereportaje”, de la estación de radio local en Tabasco XEVT, Ortiz Ahlf defendió la reforma recientemente aprobada por ambas cámaras del Congreso.

Asimismo, acusó que jueces y magistrados se protegen entre ellos, y dijo que cuando era integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), le tocó el caso de un magistrado que llevaba once violaciones y no fue sancionado.

Respecto de las agresiones a su persona que ha recibido en días recientes, por su postura a favor de la reforma judicial, dijo no temer por su vida. Ello, luego de que en días recientes circularan videos de su llegada a la SCJN y al aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, donde manifestantes en contra de la enmienda la abuchearon y le gritaron ¡fuera, fuera!, lo que motivó que el máximo tribunal del país condenara el intento de agresión en su contra.

La ministra reconoció que al interior del Poder Judicial “sí hay casos de corrupción, pero la mayor parte del personal judicial no es corrupto y tiene vocación”, aunque apuntó que si es necesaria una reforma a las fiscalías para complementar la enmienda constitucional.

Por separado, la ministra Lenia Batres aseguró que en 34 días de suspensión de labores de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) se ha ocasionado un daño económico de seis mil 419 millones 690 mil 84 pesos.

En una serie de mensajes en sus redes sociales, señaló que el Poder Judicial de la Federación tiene un presupuesto de 78 mil 327 millones 278 mil 245 pesos este año, de los cuales los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito erogan 68 mil 917 millones 261 mil 195 pesos.

“Lo anterior quiere decir que cada día que han suspendido sus labores los tribunales y los juzgados del PJF nos han costado 188 millones 814 mil 414 pesos”, señaló la llamada “ministra del pueblo”.

Batres Guadarrama señaló que, por esa razón, el paro de 34 días ha ocasionado un daño a la ciudadanía por el gasto de un servicio que no ha proporcionado.

“El PJF ha dejado de garantizar el acceso a la justicia. Se abandonaron 440 mil juicios de amparo pendientes. Mientras en agosto de 2023 se resolvieron 113 mil 246 asuntos en juzgados y tribunales, en agosto de este año, apenas se resolvieron 14 mil 81 asuntos, y falta ver el corte de septiembre.

“Además del daño económico y el abandono de las obligaciones en la impartición de justicia, en los últimos meses se han registrado actos de violencia que han dejado daños materiales y agresiones contra quienes nos hemos manifestado a favor de la reforma: legisladores, ministras y el Presidente de la República”, añadió.

Batres sostuvo que la SCJN y el CJF deben asumir su responsabilidad, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, para, en primer orden, garantizar la reanudación inmediata de actividades jurisdiccionales.

Asimismo, hizo un llamado a suspender los salarios de quienes insistan en el ilegal paro de labores, y sancionar a quienes han incurrido en acciones violentas e incluso en la comisión de delitos durante las protestas.

“La inacción reiterada de la SCJN y del CJF sólo puede revelar una estrategia deliberada de promoción de la violencia. La voluntad popular ya se expresó en las urnas y en el Congreso de la Unión con la aprobación de la reforma judicial. Toca a los poderes del Estado hacerla valer y resguardar el orden constitucional.

“Nuestro pueblo ha dado muestra de poder transformar su régimen político de manera pacífica y democrática. Quienes encabezamos las instituciones del Estado mexicano tenemos el reto de estar a la altura de nuestro pueblo”, concluyó.

Vaivenes van a ser superados: Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que todos los vaivenes que envuelvan a la elección judicial, que ya alista el INE, serán superados.

Esta mañana, las y los consejeros del órgano electoral coincidieron en que conducir este proceso para que la ciudadanía elija a jueces, ministros y magistrados es un reto sin precedentes y para el que las reglas aún no han quedado claras.

Ante las inquietudes, el legislador morenista se dijo despreocupado por el asunto porque ve en el INE un órgano profesional, con capacidad y preparación para llevar a cabo cualquier procedimiento.

“No, no se va a complicar. Es un hecho inédito y es la primera vez que ocurrirá en la historia. Tendrá también sus vaivenes, pero los vamos a superar todos. Hay voluntad para hacerlo”, dijo.

En otro punto, sobre el trabajo legislativo en San Lázaro, confirmó que esta semana se discutirán y votarán otras dos reformas presidenciales; la primera, para que el salario mínimo tenga aumento por encima de la inflación, y otra, para que se garantice desde la constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Éste será el ritmo que mantendrán durante el resto del primer periodo ordinario de sesiones, pues por semana buscarán aprobar dos reformas hasta terminar con las 18 remitidas por el Presidente.

Agregó que las comisiones y la negociación entre bancadas para las presidencias de las mismas se harán luego de que Claudia Sheinbaum haya rendido protesta como Presidenta.

Sobre ella y el marcaje de distanciamiento que este domingo tomó de Morena como partido, vio bien el pronunciamiento por verlo como algo congruente, ya que a partir de la próxima semana gobernará para todos.

“Este alejamiento, esta separación temporal del partido que la llevó al poder es comprensible y es congruente con su forma de pensar. Claudia se separó del partido temporalmente, aunque dijo que “observaré los principios y los ideales de Morena, pero ahora me dedicaré a gobernar para todos y para todas”, y “creo que es un buen mensaje para todos los mexicanos que puede generar conciliación y esperanza para el pueblo de México”, dijo.

De igual forma, Ricardo Monreal señaló que también se abordarán las propuestas de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en torno a apoyo a mujeres de 60 a 64 años, beca universal y seguro médico para adultos mayores; agregó que las comisiones ordinarias se instalarán después de la toma de protesta.