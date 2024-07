Clausura Gobernación Estatal 16 establecimientos en la última semana

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, realizó 247 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, con resultado de 16 clausuras y una suspensión, durante la semana del 15 al 21 de julio del año en curso.

Las clausuras realizadas son las siguientes: – Tienda de abarrotes “Marielena” por violación de giro (Juárez)- Tienda de abarrotes “Súper Six Agua Prieta”, por violación de giro y falta de licencia de uso de suelo (Juárez)

-Tienda de abarrotes “Six Contreras”, por falta de revalidación 2024 (Juárez)- Tienda de abarrotes “Lorena”, falta de licencia (solo muestra revalidación), violación de giro y falta de licencia de uso de suelo (Juárez)- Tienda de abarrotes “Six Las Palmas 5” falta de revalidación 2024 (Juárez)- Tienda de abarrotes “Alvarado”, por denominación diferente y falta de revalidación 2024 (Juárez)- Tienda de abarrotes “Six La Reynera”, por violación de giro (Juárez)- Licorería en tienda de autoservicio “Oxxo Azucenas” por falta de revalidación 2024 y de licencia de uso de suelo (Juárez)- Tienda de abarrotes “Nicole” por violación de giro (Juárez)

– Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Asores” por violación de giro (Juárez)- Licorería en tienda de autoservicio “Modelorama 171” por violación de giro (Juárez)- “Bodega de abarrotes González” por falta de permiso para operar (Juárez)- Tienda de abarrotes “Puesto Yuri” por falta de licencia de uso de suelo, copia simple de la licencia y violación de giro (Juárez)- Restaurante bar “El Sharalito Seafood” por no contar con permiso provisional vigente, botella sin marbete y no dar facilidades (Juárez)- Salón y terraza San Cristóbal por no contar con permiso para evento (Juárez)- Restaurante bar “Asenzo” por operar fuera de horario (Juárez)La suspensión fue la siguiente:- Tienda de abarrotes “Erika” por falta de licencia (permiso provisional) (Juárez)Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado reitera su compromiso por hacer cumplir el marco legal en esta materia en todo el territorio estatal.