Recibe artesano juarense atención médica gratuita tras fractura en mano.

-A través del programa MediChihuahua, Ángel fue sometido a cirugía en el Hospital General y hoy se recupera satisfactoriamente

Tras sufrir una caída que le generó una fractura en la mano izquierda, el artesano juarense Ángel Arturo Hernández hoy se recupera de manera satisfactoria, luego de ser intervenido quirúrgicamente y de manera gratuita en el Hospital General de Ciudad Juárez, a través del programa MediChihuahua.

El artesano explicó que hace unos días, mientras hacía ejercicio en el patio de su casa, sufrió el percance que derivó en una lesión en el quinto dedo.

“Me caí haciendo barras. Se zafó el tubo y me golpeé. Yo creía que nada más me había zafado el dedo, el meñique, porque se veía colgado. Entonces fui con un médico el sábado en la tarde y me dijo que tenía que hacerme radiografías”, narró.

Aunque trabaja arduamente todos los días para sacar adelante a sus dos hijos, lo que gana no le alcanza para costearse un seguro de gastos médicos y, al no contar con un empleo formal, carece de prestaciones básicas, por lo que no tenía los recursos para atenderse.

Sin embargo, decidió acudir al área de urgencias del Hospital General y pidió ser intervenido, sin tener idea de cómo iba a cubrir el gasto.

Fue entonces cuando el personal le explicó que si no estaba afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al servicio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), o a cualquier otro, podía registrase en MediChihuahua para ser atendido sin ningún costo.

Una vez que los especialistas con quienes fue derivado, revisaron las imágenes de Rayos X, se percataron de que necesitaría intervención quirúrgica.

“Después de que me sacaron las radiografías me dijeron que sí hacía falta una operación para poner una plaquita, porque no había quedado bien, estaba muy doblado el dedo”, detalló.

El beneficiario puntualizó que las atenciones brindadas por el personal médico en el Hospital General fueron de primer nivel desde su ingreso y que su operación fue agendada al día siguiente.

“Desde el principio yo pregunté si iba a costar y me dijeron que no, que si no tienes ningún seguro, puedes traer tus papeles para darte de alta en MediChihuahua. Ellos mismos te van a afiliar y te van a informar que no tiene costo; a mí no me cobraron nada y fue una operación. Sí sirve entonces el seguro”, manifestó.

El paciente solo pasó tres días en el nosocomio previo a su alta, y el día que se fue a casa, le explicaron todos los cuidados que debía seguir hasta su próxima cita.

Dentro de un mes debe regresar a realizarse otras radiografías para que los médicos se cercioren de que todo marcha bien.

El caso de Ángel no es el único. Más de 600 mil chihuahuenses actualmente han accedido al beneficio de MediChihuahua y, aunque lo ideal es que ya estén registrados, en casos de urgencias médicas, la afiliación se puede realizar después del ingreso.

No importa a cuántas revisiones deban someterse los pacientes o el medicamento requerido, el servicio que ofrece el programa del Gobierno del Estado seguirá siendo gratuito, con el único requisito de presentar una constancia de no afiliación a otros servicios de salud pública, cada tres meses.