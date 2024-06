El Presidente Pedagogo.

G. Arturo Limón D.

A los que aún están sorprendidos por el triunfo de Morena a nivel nacional y estatal en Chihuahua va dirigido preferentemente este mensaje, mismo que desearía de verdad cierre ya este capítulo de innecesario debate, por la legitimidad de este triunfo mimo que desde mi perspectiva está bien obtenido y para no abundar en los 20 millones de votos de diferencia entre la Dra. Claudia Sheinbaum y la Ingeniera Xochitl Gálvez, aun cuando armamento de escribir estas líneas la resistencia de esta última se mantiene ante la contundencia de su derrota, y de Chihuahua referiré al más arrasador triunfo, el que logró la hoy senadora electa Andrea Chaves con más grande votación de 861.068 votos que le dan 265,027 votos de diferencia sobre los opositores del PRIAN y según lo expresa son tal cantidad casi un cantidad superior en 300 000 a los que obtuvo en 2021 la actual gobernadora aquí la fuente; https://www.instagram.com/andreachaveztre/reel/C7-tVQQtDzu/

LA EXPLICACION DEL POR QUE? VA DE NUEVO.

Parece que la posición del ya hoy solo PRIAN sin el PRD que tanto costo crear (más de 500 martires de menos esa cantidad de quien bien pudieran ser llamados martires de la democracia, ultimados de manera artera durante el gobierno de Carlos Salinas prioritariamente ) y al cual finalmente han finiquitado los llamados “chuchos” Zambrano y Ortega con Acosta Naranjo entre otros, mismos que terminaron con el partido que robaron a quien regitivamente había ganado la elección de relevo que era Alejandro Encinas, malversando de algún modo todo su capital social, hoy desaparecido.

Esa oposición que se niega a entender el porqué de su derrota no atendió voces como la que expresara aquí el 12 de mayo pasado en mi colaboración tatuada Ante las ruedas de molino. Si era deplorable la bajeza de nivel que se usó en esta campaña, expongo aquí, solo para recordar tres de los infundios y modos que quisieron imponer al colectivo social o Pueblo como deseen llamarle, su falsa visión de la realidad, releamos y quizás ellos comprendan el porqué de su fracaso;

Estos últimos días, estamos viviendo la vorágine de una política errática, que no sabemos bien a bien donde termina la verdad y comienza la mentira, se nos desea hacer creer absurdos como que un sacerdote puede actuar de modo tal que usando, pastillas azules para favorecer la reacción sexual activa a sus más de 70 años, dar positivo a cocaína y visitando espacios donde vivir su sexualidad que dice no vive por ser célibe, y decir que el Gobierno lo secuestró, claro que después el señor dice que nos perdona por dudar de él.

En otro espacio vemos como un hombre suicida es caso de discusión a 20 años de muerto, cuando su viuda de apellido Casar, quien persona ligada al poder desde entonces, usufructúa una pensión vitalicia además de haber cobrado un generoso y millonario seguro, pero que no aplica por eso, justo por ser viuda de un suicida y las voces de los que siempre han sido corifeos de los grandes desmanes nacionales, todos le apoyan al unísono y nos dicen que debemos creer que lo negro es blanco, y que el fraude es legal como fue en la elección del 2006 y se asomó en 2012, ante ellos y sus apoyadores ya no emplearé más tiempo.

No comulgo con ruedas de molino, aquí solo retomo una colaboración que publiqué aquí en marzo del 2018 y REFRENDO MI CONFIANZA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A QUIEN NO ACEPTO TAMPOCO LE ASOCIEN, YA SEA POR LIBELOS, DECLARACIONES O CAMPAÑAS EN REDES AL NARCO, PORQUE HACERLO ES, NO CONOCERLO.

Cierro aquí la referencia a las que llame ruedas de molino pero podría agregar muchas más , narco presidente, como consigna repetida millonariamente de reproducciones y de dinero invertido en las granjas de boots que los propalaron hasta hacer cifras record, en la plataforma X por cierto donde esta Anabel Hernández y su libelo que trato de sembrar no solo dudas sino calumniar al presidente Lope Obrador, a quien creo debo dedicarle en lo especifico este refrendo de admiración, mismo que hace una semana en una reunión que es paramo se desarrolló como ejemplo de sencillez y horizontalidad a la cual nos convocó y sostuvimos la Maestra Leticia Ramírez Amaya titular de la Secretaria de Educación Pública Federal quien al auto presentarse como una maestra normalista nos dio una catedra de sencillez, espíritu de servicio y deseo de comunicar saberes y quehaceres educativos mutuo compartida con un grupo donde nos encontrábamos un grupo de maestros, pedagogos e investigadores de diversos campos.

En ese espacio le pedí amablemente fuese amble y gentil conducto para decirle de mi parte al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le admiraba su carácter de ser y actuar como un PRESIDENTE PEDAGOGO, sí un hombre que a contracorriente de los emporios mediáticos de dentro y fuera del país, QUE LE HAN ACOSADO Y ATACADO DE PINCIPIO A FIN CON PERSOANAS QUE REBASAN LA OPINION PERSONAL, QUE SERIA RESPETABLE Y SUMAN A ELLO LA DIATRIBA Y LA DENOSTACION, CUANDO NO LA CALUMNIA COMO CONSIGNA PARA ATACARLE, MIENTRAS ÉL CADA MAÑANA SE PLANTA EN SU CONFERENCIA MATUTINA EN LO QUE SABEMOS ES LA REVOLUCION DE LA CONCIENCIAS, ESENCIA MISMA Y ARGAMASA CULTURAL Y SOCIAL DE LA CUARTA TRANFORMACION.

Así que no se sorprendan señores, ustedes tuvieron contrario a lo que dicen toda la libertad de denostar, pero el que aquí llamo presidente pedagogo, actuó con amor y trabajo para transformar, ya sé que alguno de ustedes me supondrá romántico y claro que lo soy, tan romántico como el Che Guevara que decía que hay que poner su pellejo para mostrar su verdad, si ese mismo cuerpo que pusieron los mártires fundadores del PRD que merecen un tributo, así como el desprecio que merecen quienes lo traicionaron al final.

Si, es necesario que volvámos al amor, ese mismo amor, que cada mañana un hombre como nuestro presidente pedagogo ha de tener para presentarse ante una nación y el mundo que esta con y contra su causa y exponer de cara a todos, que sueña y que trabaja cada día para logras sus dueños.

SOLO DESEO DEJARLE EN CLARO QUE EL 2 DE JUNIO

El pueblo sabio respondíó con la inteligencia que ustedes lamentablemente no le conceden, por desconocerlo y cerró el paso a los infundios de mentiras, verdaderas ruedas de molino, como las de que se cerraría la Basílica y se eliminaría la propiedad privada, y a las mentiras del supuesto “narco presidente y la supuesta narco candidata” de una sola manera, VOTANDO POR LA VERDAD.

Así fue como perdieron..