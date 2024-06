Wizards contra el Heat en la Cdmx

fuente: adrenalina

Los Wizards de Washington y el Heat de Miami verán acción en tierras mexicanas. El equipo en el que milita el mexicano Jaime Jaquez Jr jugará el próximo 2 de noviembre en la Arena Ciudad de México, en un duelo de temporada regular.

En el marco de la inauguración de la NBA House, Raúl Zárraga, Director de la NBA México, habló sobre el encuentro que significará la primera visita de Washington a México y la tercera para el Heat, luego de que en el 2017 se midiera ante los Nets de Brooklyn y ante los Spurs de San Antonio en el 2022.

“Estamos confirmando el juego número 33 de la NBA con dos grandes equipos que van a dar un excelente juego. Sé que los aficionados probablemente se inclinen por Miami, pero Washington también tiene un gran equipo”, mencionó.

Zárraga resaltó la importancia de que el partido se celebre en una fecha tan emblemática para los mexicanos como lo es el Día de Muertos.

Hay mucha coincidencia en culturas, tan es así que toda la guía del arte que están viendo ahorita está pensada en eso. Elementos como pan de muerto, las catrinas, las flores de cempasúchil, claramente fue algo que nosotros estuvimos buscando y coincidió perfectamente”, apuntó.

Los reflectores se posarán sobre Jaime Jaquez Jr. Quien terminó en el cuarto lugar en la votación por el Novato del Año con 10 votos, detrás de Victor Wembanyama, Chet Holmgren y Brandon Miller.

“Él tuvo un gran desempeño durante la temporada y tiene un gran apego con la afición en México. Miami estuvo con nosotros hace algunos años, para ellos es común venir a México y siempre la pasan muy bien.

Aunque también es una realidad que nosotros lo buscamos, la gente en México quiere ver a Jaime Jaquez, verlo en persona, verlo en la cancha, y siempre es más complicado viajar a Miami o a cualquier ciudad de Estados Unidos para poder ver a tu jugador favorito”.

Por último, Zárraga habló sobre los planes de expansión y la posibilidad de que México sume un equipo a la NBA.

“No hay planes de momento, pero a lo que me refiero es que al momento no me encuentro desarrollando un plan de negocios y no me fijo que está presentando Seattle o Las Vegas. No hemos contemplado cuál sería el proceso para llegar ahí, pero claramente nuestra labor es poner a México al nivel que necesita estar, en todas sus modalidades, para que el día de mañana pueda tener un equipo, para poder competir dignamente por una franquicia de NBA”, concluyó.